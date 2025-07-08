محافظ دمياط يشارك بمناقشات مشروعات تخرج طلاب كلية الهندسة



شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمناقشات مشروعات تخرج طلاب كلية الهندسة بجامعة حورس ، وذلك خلال زيارته للجامعة اليوم الثلاثاء، والتى رافقه خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة.

وجاءت جلسات المناقشة بحضور الدكتور السعيد عبد الهادى رئيس الجامعة و الدكتور محمد ضبعون عميد كلية الهندسة .

هذا وقد تم مناقشة مشروع التخرج المقدم من طلاب قسم العمارة ، " أنسنة المدن " والتى بدأت باستعراض أبرز الجهود والافكار التى شارك بها القسم لدعم مجالات مختلفة بالمحافظة ، و أيضًا المشاركة الناجحة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وتم استعراض رؤى مشروع " انسنة المدن " التى تتبلور حول محور التطوير لمنطقة السنانية والتى تم اختيارها كموضوع للمناقشة ، لتقديم رؤية شاملة للتنمية العمرانية والبيئية وتوفير حياة كريمة لأهالي المنطقة ، كما ناقش " الدكتور أيمن الشهابى " مشروع المساحة للقسم المدنى بالكلية ، وتواصل مع الطلاب حول محاور المشروع الذى تضمن تنفيذ الأعمال المساحية لمبنى الكلية و محمية رأس محمد .

فيما وقد أكد " الدكتور أيمن الشهابى " عن سعادته البالغة بمشاركته بمناقشات اليوم ، معربًا عن اعتزازه بانتمائه للمنظومة الجامعية ، و أكد " محافظ دمياط " على أهمية مشروعات التخرج التى تُعد نتاج هام للدراسات العلمية والعملية التى تلقاها الطالب طوال فترة دراسته بالكلية ، ودعا الطلاب إلى تطوير تلك الافكار وتطبيقها وتعظيم الاستفادة منها بالحياة العملية .

وفى ختام الزيارة،، سلم الدكتور السعيد عبد الهادى درع جامعة حورس إلى محافظ دمياط تقديرًا لهذا التعاون ودعمه للجامعة.