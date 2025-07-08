أول تعليق من أشرف صبحي على موافقة النواب بشأن تعديلات قانون الرياضة

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على تعديلات قانون الرياضة .

وقال أشرف صبحي في تصريحات له على قناة " إكسترا نيوز"، :" القيادة السياسية وجهت بأن يكون قطاع الشباب و الرياضة في تطوير مستمر ".



وتابع أشرف صبحي :" التعديلات على قانون الرياضة واجبة كي يكون هناك حوكمة للرياضة وضبط للمناخ الرياضي بما لا يخرج عن الدستور والقانون والمواثيق الدولية ".

وأكمل اشرف صبحي :" سنظل مع المؤسسات الرياضية ونعمل على تطويرها"، مضيفا:" يجب تضافر كل الجهود من اجل تطوير الرياضة المصرية ودعم الرياضيين ".

ولفت أشرف صبحي :" الاندية المصرية تركيبة مش موجودة في أي مكان في العالم ".