قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأعياد والمناسبات | قرار رسمي في السكة الحديد لجميع العاملين بالهيئة
استجابة استثنائية للأزمة| كيف تعامل المركزي والبنوك مع تداعيات حريق سنترال رمسيس؟ خبير يجيب
سامسونج تستعد للكشف عن هواتفها القابلة للطي في حدث Unpacked الصيفي 2025
باكستان تتطلع لتوسيع دائرة التعاون في المجال الصحي والطبي مع مصر
بشعار معتمد .. تطوير الهوية البصرية لأحياء ومدن ومراكز الجيزة
أكثر من 113 ألف وحدة سكنية.. متحدث الإسكان تفاصيل الطرح الثاني لسكن لكل المصريين 7
كل المصابين من حريق سنترال رمسيس خرجوا ما عدا 5 حالات.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
فيفا يعلن عقوبات الإيقاف بحق لاعبي ريال مدريد وباريس سان جيرمان في مونديال الأندية
هل ارتداء الخرزة الزرقاء يدخل في باب الشرك الأصغر؟
ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية السبيل الوحيد لإرساء السلام في المنطقة
لأول مرة.. إسرائيل تعترف: ضربات إيران أصابت مواقع عسكرية
بإجمالي 1239محفظًا.. اعتماد نتيجة اختبارات معلمي القرآن الكريم بالجامع الأزهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أول تعليق من أشرف صبحي على موافقة النواب بشأن تعديلات قانون الرياضة

وزير الرياضة
وزير الرياضة

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على تعديلات قانون الرياضة .

وقال أشرف صبحي في تصريحات له على قناة " إكسترا نيوز"، :"  القيادة السياسية وجهت بأن يكون قطاع الشباب و الرياضة في تطوير مستمر ".


وتابع أشرف صبحي :"  التعديلات على قانون الرياضة واجبة كي يكون هناك حوكمة للرياضة وضبط للمناخ الرياضي بما لا يخرج عن الدستور والقانون والمواثيق الدولية ".

وأكمل اشرف صبحي :" سنظل مع المؤسسات الرياضية ونعمل على تطويرها"، مضيفا:" يجب تضافر كل الجهود من اجل تطوير الرياضة المصرية ودعم الرياضيين ".

ولفت أشرف صبحي :" الاندية المصرية تركيبة مش موجودة في أي مكان في العالم ".

الرياضة الشباب والرياضة اشرف صبحي تعديلات قانون الرياضة قانون الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد عمل ببعض فروع البنوك الجديدة

مواعيد جديدة لعمل بعض فروع البنوك

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

رابط كراسة الشروط لمتوسطي ومنخفضي الدخل

المقدم 25 ألف جنيه.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصرين 7 لمنخفضي الدخل

حريق رمسيس

تنظيم الاتصالات يكشف موعد عودة الخدمات المتأثرة بحريق سنترال رمسيس

شقق الاسكان الاجتماعي منخفضي الدخل

حجز شقق منخفضي الدخل 2025 رسمياً.. حمل الكراسة من هنا

النني

أول تعليق من زوجة النني الأولى على زواجه الثاني.. شاهد

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن منهج اللغة العربية المطور للمرحلة الابتدائية

البنك المركزي المصري

مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور حتى الساعة الخامسة مساءً

ترشيحاتنا

اسعاف ارشيفية

إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبوسمبل - أسوان البري

اللسان

استمرار حملة "إنت واعي" من منطقة اللسان برأس البر

جانب من الإجتماع

محافظ أسوان: تحقيق الجاهزية والاستعداد الجيد لماراثون انتخابات مجلس الشيوخ أغسطس المقبل

بالصور

الشمام نجم الصيف.. فاكهة ترطب الجسم وتحميه من الأمراض المزمنة

فوائد غذائية مذهلة لتناول الشمام
فوائد غذائية مذهلة لتناول الشمام
فوائد غذائية مذهلة لتناول الشمام

مدينة مصنفة "الأكثر خطورة" على السائقين في قيادة السيارات

السيارات
السيارات
السيارات

نيسان تؤجل طرح سيارتين كهربائيتين بسبب إلغاء الإعفاءات الضريبية بأمريكا

نيسان
نيسان
نيسان

غلق وتشميع 13 كافتريا لإدارتها بدون ترخيص بمنطقة الرملية الزقازيق.. صور

تشميع
تشميع
تشميع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد