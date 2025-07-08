محافظ القاهرة: لجنة تتابع السلامة الإنشائية لمبنى سنترال رمسيس بعد الحريق

كشف إبراهيم صابر محافظ القاهرة، آخر التطورات والمستجدات الخاصة بحريق سنترال رمسيس .
وقال إبراهيم صابر في تصريحات لقناة " إكسترا نيوز "،:" نتابع عودة الخدمة للمشتركين مرة اخرى سواء إنترنت أو خطوط ارضية ".
وتابع إبراهيم صابر :" الخدمات بدأت العودة في أماكن كثيرة بعد حريق سنترال رمسيس ".
واكمل إبراهيم صابر :" نتابع السلامة الإنشائية لمبنى سنترال رمسيس وهناك لجنة تتابع السلامة الإنشائية الخاصة به"، مضيفا:" تم إطفاء حريق رمسيس بالكامل ".
ولفت إبراهيم صابر:" جاري العمل على حصر التلفيات بعد حريق سنترال رمسيس وخروج كل المصابين في حريق سنترال رمسيس ماعدا مصابين اثنين ".