محافظ القاهرة: لجنة تتابع السلامة الإنشائية لمبنى سنترال رمسيس بعد الحريق

كشف إبراهيم صابر محافظ القاهرة، آخر التطورات والمستجدات الخاصة بحريق سنترال رمسيس .



وقال إبراهيم صابر في تصريحات لقناة " إكسترا نيوز "،:" نتابع عودة الخدمة للمشتركين مرة اخرى سواء إنترنت أو خطوط ارضية ".



وتابع إبراهيم صابر :" الخدمات بدأت العودة في أماكن كثيرة بعد حريق سنترال رمسيس ".

واكمل إبراهيم صابر :" نتابع السلامة الإنشائية لمبنى سنترال رمسيس وهناك لجنة تتابع السلامة الإنشائية الخاصة به"، مضيفا:" تم إطفاء حريق رمسيس بالكامل ".

ولفت إبراهيم صابر:" جاري العمل على حصر التلفيات بعد حريق سنترال رمسيس وخروج كل المصابين في حريق سنترال رمسيس ماعدا مصابين اثنين ".

