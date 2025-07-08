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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظ القاهرة: لجنة تتابع السلامة الإنشائية لمبنى سنترال رمسيس بعد الحريق

سنترال رمسيس
سنترال رمسيس
هاني حسين

كشف إبراهيم صابر محافظ القاهرة، آخر التطورات والمستجدات الخاصة بحريق سنترال رمسيس .


وقال إبراهيم صابر في تصريحات لقناة " إكسترا نيوز "،:" نتابع عودة الخدمة للمشتركين مرة اخرى سواء إنترنت أو خطوط ارضية ".


وتابع إبراهيم صابر :" الخدمات بدأت العودة في أماكن كثيرة بعد حريق سنترال رمسيس ".

واكمل إبراهيم صابر :" نتابع السلامة الإنشائية لمبنى سنترال رمسيس وهناك لجنة تتابع السلامة الإنشائية الخاصة به"، مضيفا:"  تم إطفاء حريق رمسيس بالكامل ".

ولفت إبراهيم صابر:" جاري العمل على  حصر التلفيات بعد حريق سنترال رمسيس وخروج كل المصابين في حريق سنترال رمسيس ماعدا مصابين اثنين ".
 

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