قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المرضى في خطر.. انقطاع الكهرباء عن أقسام مجمع الشفاء بغزة جراء نقص الوقود
الحزم السعودي يطلب عبدالقادر رسميا من الأهلي
ما يعود على المسلم من صلاة قيام الليل؟.. 7 فوائد في الدنيا والآخرة
الأشهر الحرم.. أفضل 5 أعمال فيها فرصة للتقرب إلى الله
خلال تكريم النائب محمد أبو العينين.. أسامة العبد: «نحتفل بفارس البرلمان قولاً وفعلاً»
بعد تحركها.. أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 8-7-2025
المركزي يتدخل سريعا| رفع حد السحب إلى 500 ألف جنيه وتمديد ساعات العمل لمواجهة أزمة الاتصالات
خلال تكريم أبو العينين.. رئيس جامعة الأزهر: فارس العمل البرلماني والخيري
رضا سليم يبلغ الأهلي برغبته في الانضمام للوداد المغربي
مواجهة غير طبيعية .. وزير الاتصالات يتلقى 100 سؤال بالبرلمان بسبب حريق سنترال رمسيس
مصر تهزم تونس في نهائي البطولة العربية لكرة السلة للسيدات
أمين الفتوى يحذر من الزواج العرفي: خطر جسيم على المرأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: حريق سنترال رمسيس ناقوس خطر يستوجب تسريع خطوات تأمين البنية التكنولوجية

سنترال رمسيس
سنترال رمسيس
عبد الرحمن سرحان

قال النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حادث حريق سنترال رمسيس كشف عن ضرورة مراجعة البنية التحتية الرقمية لمصر، رغم ما تحقق من نقلة تكنولوجية هائلة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وضعت مصر على طريق التحول الرقمي الشامل.

وأكد نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن سنترال رمسيس يُعد شريانًا رئيسيًا لشبكات الاتصالات والإنترنت في مصر، وتعطله بهذه الصورة المفاجئة يؤكد الحاجة إلى خطط عاجلة لتعزيز الأمن السيبراني، وتوزيع الخدمات على مراكز بيانات احتياطية حديثة، بما يضمن استمرارية الخدمة وعدم توقفها عند أي طارئ.

وأوضح عضو صناعة البرلمان. أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في ملف التحول الرقمي خلال السنوات الماضية، ونجحت في رقمنة العديد من الخدمات الحكومية، وتوسيع بنية الاتصالات، إلا أن ما جرى يُثبت أن هناك حاجة ماسة إلى تسريع وتيرة التحديث والتأمين، وبناء شبكة مرنة تعتمد على توزيع المهام وعدم التمركز في موقع واحد.

وأشار سامي نصر الله. إلى أن قيادة الرئيس السيسي الواعية والواعدة تمثل فرصة كبيرة لمعالجة هذا الملف بشكل شامل، مؤكدًا أن ما تحقق على الأرض من مشروعات عملاقة في البنية التحتية والتكنولوجية يُعد قاعدة قوية للانطلاق نحو جيل جديد من مراكز البيانات الذكية والمتكاملة.

وطالب النائب، بضرورة دمج خطط تأمين الاتصالات ضمن استراتيجية الأمن القومي المصري، تحت إشراف مشترك من الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الاتصالات، الدفاع، والمالية، وبما يواكب التوسع في الخدمات الرقمية والمالية والدفع الإلكتروني.


واختتم النائب سامي نصر الله حديثه بالتأكيد على أن حادث رمسيس لا يجب أن يُختزل في مجرد حريق عارض، بل يجب أن يُقرأ باعتباره إشارة مهمة لإعادة ضبط منظومة التشغيل الرقمي في مصر، مشددًا على ثقته في أن الدولة ستتعامل مع الأمر بالجدية اللازمة، وستمضي نحو تأمين مستقبلها الرقمي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حادث حريق سنترال رمسيس النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط كراسة الشروط لمتوسطي ومنخفضي الدخل

المقدم 25 ألف جنيه.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصرين 7 لمنخفضي الدخل

النني

أول تعليق من زوجة النني الأولى على زواجه الثاني.. شاهد

مواعيد عمل ببعض فروع البنوك الجديدة

مواعيد جديدة لعمل بعض فروع البنوك

تشيلسي

نصف نهائي كأس العالم للأندية.. قنوات مفتوحة لنقل مباراة تشيلسي وفلومينينسي

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

سرعة الإنترنت

بعد حريق سنترال رمسيس.. خطوات استعادة سرعة الإنترنت في منزلك

شقق الاسكان الاجتماعي منخفضي الدخل

حجز شقق منخفضي الدخل 2025 رسمياً.. حمل الكراسة من هنا

حريق رمسيس

تنظيم الاتصالات يكشف موعد عودة الخدمات المتأثرة بحريق سنترال رمسيس

ترشيحاتنا

محافظ الدقهلية طارق مرزوق

محافظ الدقهلية: استمرار حملة التوعية بمبادرة نظافة محافظتنا.. أكيد مسئوليتنا

محافظ قنا

محافظ قنا يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية للعام الدراسى 2026/2025

الاجتماع

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود لجنة تطوير الميادين العامة ومداخل المدن بالمحافظة لتعزيز الهوية البصرية

بالصور

أزهر الشرقية يكرم الأوائل والمتفوقين في احتفالية كبرى

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

وداعا لرائحة العرق الكريهة في الصيف.. مشروب طبيعي ينقي الجسم ويمنحك انتعاشا يدوم

رائحة العرق
رائحة العرق
رائحة العرق

الزنجبيل.. كنز طبي طبيعي يحارب الالتهابات ويدعم صحة القلب والهضم

فوائد صحية لإستخدام الزنجبيل
فوائد صحية لإستخدام الزنجبيل
فوائد صحية لإستخدام الزنجبيل

موجة حر عالمية.. وهذه الأطعمة تسرع تعافي الجلد وتحمي من أضرار الشمس

أطعمة تساعد الجسم على مواجهة أضرار الحرارة
أطعمة تساعد الجسم على مواجهة أضرار الحرارة
أطعمة تساعد الجسم على مواجهة أضرار الحرارة

فيديو

ردود أفعال الفنانين علي مها الصغير

النجوم بيهزروا بجدية.. مها الصغير في ورطة بسبب سرقة لوحات فنانين أجانب

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

عيار 21 وصل لكام؟.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم

مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

سبب حريق سنترال رمسيس وموعد عودة الاتصالات | تفاصيل هامة

الملازم نور

حريقة سنترال رمسيس.. الملازم نور قصة بطولة لازم كلنا نعرفها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد