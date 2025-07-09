أراوخو يحسم التكهنات: باقٍ مع برشلونة هذا الصيف

بدأ المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو، استعداداته للموسم الجديد بشكل مبكر، مؤكداً استمراره مع برشلونة وعدم نيته الرحيل هذا الصيف.

وقدم أراوخو ، مفاجأة لجماهير الفريق بظهوره في المدينة الرياضية صباح يوم الأربعاء، أي قبل الموعد الرسمي للعودة إلى التدريبات، حيث قضى قرابة ثلاث ساعات داخل منشآت النادي، ما يعكس التزامه واستعداده الكامل للعمل تحت قيادة المدرب الجديد هانز فليك.

وفي رده على تساؤلات الصحفيين ، بشأن مستقبله مع النادي، قال أراوخو بإجابة حاسمة، وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو: "بالنسبة لي.. نعم"، ليضع بذلك حداً للتكهنات التي ترددت حول احتمال رحيله خلال الميركاتو الصيفي.

وبعد انتهاء تدريباته، توقف أراوخو عند بوابة النادي لاستقبال بعض الجماهير، حيث التقط معهم الصور في مشهد يعكس العلاقة الطيبة بينه وبين مشجعي الفريق.

من جانب آخر، يستعد برشلونة للانطلاق في فترة التحضيرات الصيفية رسميًا يوم الأحد 13 يوليو، حيث سيخضع اللاعبون للفحوصات الطبية، لتبدأ التدريبات الجماعية في اليوم التالي، ضمن خطة فليك لإعادة الفريق إلى المنافسة على الألقاب.