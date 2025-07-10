قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحوثيون: نفذنا هذا الأسبوع عمليات بصواريخ باليستية ومسيرات وزوارق حربية على إسرائيل
10 جيجا إنترنت مجاني.. القومي لتنظيم الاتصالات يلزم الشركات بتعويض العملاء
«عمائم على باب التطبيع».. الأزهر ينتفض ضد زيارة أئمة أوروبين لـ إسرائيل: منافقون مأجورون
حنين تطرح الجزء الأول من ألبومها الجديد بياع كلام
القاهرة الإخبارية: تضارب إسرائيلي حول طبيعة عملية غوش عتصيون
تساقط الشعر كابوس النساء المزعج .. أسباب وحلول وطرق الوقاية
وزيرة التخطيط: توقيع أول تمويل لمصر مرتبط بالاستدامة بـ 100مليون دولار
قنصل فرنسا: الإسكندرية شريك استراتيجي..ونعمل على دعم البنية التحتية
استنشقوا غازات سامة.. مصرع 12 جنديا تركيا في العراق
عض أذن زميله.. خناقة بين محاميين داخل نقابة شبين الكوم بالمنوفية
محافظ المنيا: مد فترة التقديم لتراخيص سيارات الأجرة التي تعمل بالغاز حتى 10 أغسطس
ليفربول يقتحم سباق ضم نجم ريال مدريد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

غير المسبك.. أكلات غير متوقعة ترفع الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول

يلعب اختيار الطعام دور كبير في علاج ارتفاع الكوليسترول الضار  وحماية الجسم من مضاعفاته.

ووفقا لما جاء في موقع كلية الطب بجامعة هارفارد نكشف لكم أهم الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول.

وقال إن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة هي التي يجب أن تقلق بشأنها، لأنها يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول لديك وتجعلك تكتسب الوزن.

تشتهر اللحوم الحمراء والأطعمة المقلية والمخبوزات برفع مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ، وهو النوع اللزج الذي يتراكم على جدران الشرايين.

إليك أربعة أطعمة عليك تجنبها إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم:

اللحوم الحمراء 

عادةً ما تحتوي لحوم البقر والضأن على نسبة عالية من الدهون المشبعة و قطع اللحم مثل الهامبرجر والأضلاع وشرائح لحم اللحم المشوي هي الأعلى في محتواها من الدهون وليس عليك تجنب اللحوم تمامًا، تناولها فقط في المناسبات.

حدد حجم الحصة الموصى به (٣ أونصات) والتزم بقطع اللحم قليلة الدهون مثل لحم الخاصرة.

ومن الأفضل استبدال اللحوم بالبروتينات التي تحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة والكوليسترول، مثل الدجاج منزوع الجلد أو صدور الديك الرومي، والأسماك، والفاصوليا.

الأطعمة المقلية

تُعدّ الأطعمة المقلية، مثل أجنحة الدجاج، وأعواد الموزاريلا، وحلقات البصل، من أسوأ الأطعمة من حيث الكوليسترول ويزيد القلي من كثافة الطاقة، أو عدد السعرات الحرارية، في الأطعمة.

إذا كنت من محبي قرمشة الطعام المقلي، فاستخدم مقلاة هوائية واقلي طعامك في القليل من زيت الزيتون أو اخبز أطعمة مثل بطاطس ودجز والدجاج على درجة حرارة عالية حتى يصبح لونها ذهبيًا.

اللحوم المصنعة

تحتوي النقانق والهوت دوغ ولحم الخنزير المقدد على أكثر قطع اللحوم الحمراء دسامة، وبالتالي تميل إلى أن تكون غنية بالكوليسترول والدهون المشبعة يبدو أن النقانق المصنوعة من الديك الرومي أو الدجاج أكثر صحة، وهي أقل كوليسترولًا بقليل من أنواع اللحوم الحمراء، لكنها ليست خالية من الكوليسترول.

المخبوزات


غالبًا ما تُصنع الكوكيز والكعك والمعجنات بكميات كبيرة من الزبدة والسمن، مما يجعلها عالية الكوليسترول ليس عليك التخلي عن الحلويات تمامًا، فقط استبدلها ببعض البدائل وعند الخبز، استخدم صلصة التفاح أو الموز بدلًا من الزبدة أو تناول زبادي مجمد قليل الدسم مع التوت كحلوى.

الكوليسترول أطعمة تسبب الكوليسترول أطعمة ترفع الكوليسترول أطعمة تزيد الكوليسترول ترفع الكوليسترول اللحوم الحمراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ..درجاتك هنا

سامح عبد العزيز

تلوث في الدم.. سبب وفاة المخرج سامح عبد العزيز عن عمر 48 عاما

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

وزير التربية والتعليم

قرارات جديدة تُطبق بجميع المدارس من العام الدراسي المقبل ..ماذا أعلنت التعليم؟

شادي زلطة

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. أول رد رسمي من التعليم بشأنه

محطة الكهرباء المحترقة

حقيقة وقوع حريق في محول كهرباء بشبرامنت وانقطاع التيار .. صور

استلم شقة بسعر 185 ألف جنيه فقط.. الإسكان تعلن مفاجأة على الهواء

استلم شقة بسعر 185 ألف جنيه فقط.. الإسكان تعلن مفاجأة على الهواء

زيادة المرتبات 2025.. هؤلاء يحصلون على 3000 جنيه إضافية يوم 22 في الشهر

زيادة المرتبات 2025.. هؤلاء يحصلون على 3000 جنيه إضافية يوم 22 في الشهر

ترشيحاتنا

الكوليسترول

غير المسبك.. أكلات غير متوقعة ترفع الكوليسترول

بلح البحر

بلح البحر يشعل السوشيال ميديا.. موضة جديدة في الساحل الشمالي

شرب الماء

تحذير .. الجفاف في الصيف قاتـ ل صامت يهدد حياة الملايين

بالصور

وزير الموارد المائية والري يتابع حالة المنظومة المائية بمركز منيا القمح

وزير الري
وزير الري
وزير الري

شد الوجه.. مخاطر خطيرة لعمليات التجميل قد لا تعرفها النساء

مخاطر مرتبطة بعمليات شد الوجه
مخاطر مرتبطة بعمليات شد الوجه
مخاطر مرتبطة بعمليات شد الوجه

وفاه سامح عبدالعزيز.. هالة سرحان كلمة السر في البدايات وهذه أهم أعماله

سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز

هوس روتين العناية بالبشرة.. الإفراط يأتي بنتائج عكسية

أضرار الإفراط في العناية بالبشرة
أضرار الإفراط في العناية بالبشرة
أضرار الإفراط في العناية بالبشرة

فيديو

بوستر ألبوم حنين

حنين تطرح الجزء الأول من ألبومها الجديد بياع كلام

أحمد عامر

بعد وداع صديقه أحمد عامر.. رحيل المطرب الشعبي محمد عواد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

ماذا حدث في سعر الذهب قبل الإجتماع المرتقب لـ البنك المركزي ؟

لقطة من الفيديو

ضبط بطل فيديو السب والألفاظ الخادشة على الأوتوستراد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد