«المنقذ الصغير».. انطلاق المعسكرات الصيفية لتدريب الأطفال على الإسعافات الأولية

أطلق الهلال الأحمر المصري، المعسكرات الصيفية لتدريب الأطفال، خلال المرحلة العمرية من 7 إلى 15 عامًا، على الإسعافات الأولية، ورفع الوعي الصحي وتعليم مبادئ السلامة، التعامل مع الأزمات والطوارئ، والسلوكيات السليمة والصحية؛ لتنمية المهارات الشخصية والقيادية للأطفال.

تعزيز التواصل المجتمعي والمشاركة الأسرية

وتتضمن المعسكرات ورش عمل تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي والمشاركة الأسرية، وتنفيذ برامج ترفيهية و تعليمية لتنمية مهارات الأطفال، وتقديم إرشادات مبادئ السلامة للمشاركين في المعسكرات.



يذكر أن، الهلال الأحمر المصري وقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ويل سبرينج مصر، بشأن تخطيط وتنظيم وتنفيذ معسكرات صيفية؛ لتنمية المهارات الشخصية والقيادية للأطفال.