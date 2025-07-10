أشرف صبحي: نظمنا مسابقات في ألعاب الطاولة والدومينو لمشاركة الشباب في الشارع

علق الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أطلق عليه وزير مراكز الشباب، قائلا: "لو هتسمى وزير مراكز شباب مصر أنا مبسوط وسعيد جدا بهذا المسمى وجعلنا مراكز الشباب مركز مجتمعي لتنمية الشباب".

وكشف وزير الشباب والرياضة، خلال حواره مع الاعلامي اسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع على قناة دي إم سي، عن انشاءهم اتحاد للألعاب الترفيهية للنزول إلى الشباب في الشارع، مضيفا: "ننتظم مسابقات في ألعاب الطاولة والدومينو وبكده نزلنا للشباب في الشارع.

وأشار الدكتور اشرف صبحي، إلى عمله على تحسين أداء 5 آلاف مركز شباب في مصر بشكل مستمر، لفت إلى أن مصر لديها بنية شبابية قوامها 65 مليون شاب واتحاد شباب العمال مسجل فيه 7 ملايين شاب وفتاة، وأكد أنهم على مدار 7 سنوات عملوا تنمية النشء بما يخدم فئة الشباب في التعليم ما قبل الجامعي وعندنا 40 كيانا شبابيا.