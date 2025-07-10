قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"متحدث الوزراء": الدولة لا تعتمد على سنترال واحد ومنظومة الاتصالات أثبتت كفاءتها
زيلنيسكي يطالب باستخدام الأصول الروسية المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا
آخر موعد لتلقي أوراق المتقدمين للترشح لـ انتخابات مجلس الشيوخ
الدولار يتراجع بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 10 يوليو 2025
مصر تؤكد تعزيز العمل العربي المشترك في اتصالات وزارية حول تطورات غزة ووقف إطلاق النار
لطلاب الثانوية العامة.. أوراق يجب تحضيرها قبل انطلاق اختبارات القدرات 2025
الإحصاء الفلسطيني: 10% انخفاضا في عدد سكان قطاع غزة
ختامها مسك| أمهات مصر: امتحانات الثانوية العامة اليوم متوسطة ومن نماذج الوزارة
غدًا.. إعلان أسماء المترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ ورموزهم
لطلاب تنسيق الجامعات 2025 .. تعرف على كيفية سداد رسوم اختبارات القدرات
هل صلاة الجمعة في الزوايا وترك المسجد الكبير حرام ؟.. المفتي يوضح
رجاء الموافقة على العرض.. تفاصيل رسالة وسام أبو علي للخطيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء دمياط: تداول 22 سفينة للحاويات والبضائع العامة.. و94006 أطنان قمح بالصوامع

ميناء دمياط: تداول 22 سفينة للحاويات
ميناء دمياط: تداول 22 سفينة للحاويات
أ ش أ

أعلنت هيئة ميناء دمياط استقبال 7 سفن ومغادرة 11 سفينة خلال آخر 24 ساعة، كما بلغ إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء 22 سفينة؛ منها سفينة الحاويات العملاقة (YM WELCOME) التابعة للخط الملاحي العالمي (Yang Ming)، التي ترفع علم هونج كونج والقادمة من سنغافورة، ويبلغ طولها 366م وعرضها 51م ويصل غاطسها إلى 15.50م.

وقالت هيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم، الخميس، إن ذلك يأتي تأكيداً على جاهزية محطات الميناء وحرفية أطقم الوحدات والخدمات البحرية ومرشدي الهيئة لاستقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير.

وأضافت الهيئة أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 15737 طنا تشمل: 4276 طن كلينكر و2910 طن أسمنت معبأ و2450 طن مولاس و5052 طن ملح و1049 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19921 طن تشمل: 10260 طن ذرة و2058 طن خشب زان و4002 طن حديد و2711 طن ابلاكاش و3271 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 890 طنا.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 306 حاويات مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 197 حاوية مكافئة، والحاويات الترانزيت 121 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 94006 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 35260 طنًا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2536 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5210 حركات.

هيئة ميناء دمياط علم هونج كونج الخدمات البحرية صومعة الحبوب والغلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ..درجاتك هنا

سامح عبد العزيز

تلوث في الدم.. سبب وفاة المخرج سامح عبد العزيز عن عمر 48 عاما

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الفراخ البيضاء.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

شيكابالا

شيكابالا يدافع عن إبراهيم سعيد: مش وقت شماتة كلنا بنغلط

سورة الفاتحة

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

استلم شقة بسعر 185 ألف جنيه فقط.. الإسكان تعلن مفاجأة على الهواء

استلم شقة بسعر 185 ألف جنيه فقط.. الإسكان تعلن مفاجأة على الهواء

زيادة المرتبات 2025.. هؤلاء يحصلون على 3000 جنيه إضافية يوم 22 في الشهر

زيادة المرتبات 2025.. هؤلاء يحصلون على 3000 جنيه إضافية يوم 22 في الشهر

ترشيحاتنا

إنقطاع الإنترنت المفاجئ

استشاري علم نفس: انقطاع الإنترنت المفاجئ يسبب أعراض انسحاب رقمي

حريق سنترال رمسيس

خبراء: سنترال رمسيس ليس مجرد مبنى.. بل نقطة ضعف كشفت هشاشة الشبكة.. ولايجوز لدولة بحجم مصر الاعتماد على نقطة تشغيل واحدة

حريق سنترال رمسيس

استشاري حرائق: السنترالات القديمة قنابل موقوتة وكود الحماية لا يطبق عليها

بالصور

وفاه سامح عبدالعزيز.. هالة سرحان كلمة السر في البدايات وهذه أهم أعماله

سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز

فيديو

حذف صفحة براند مها الصغير

مها الصغير تحذف صفحة البراند بعد اتهامات بالسطو على لوحات وتصميمات

مها الصغير

البرومو اتلغى.. قناة On تعاقب مها الصغير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد