ميناء دمياط: تداول 22 سفينة للحاويات والبضائع العامة.. و94006 أطنان قمح بالصوامع

أعلنت هيئة ميناء دمياط استقبال 7 سفن ومغادرة 11 سفينة خلال آخر 24 ساعة، كما بلغ إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء 22 سفينة؛ منها سفينة الحاويات العملاقة (YM WELCOME) التابعة للخط الملاحي العالمي (Yang Ming)، التي ترفع علم هونج كونج والقادمة من سنغافورة، ويبلغ طولها 366م وعرضها 51م ويصل غاطسها إلى 15.50م.

وقالت هيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم، الخميس، إن ذلك يأتي تأكيداً على جاهزية محطات الميناء وحرفية أطقم الوحدات والخدمات البحرية ومرشدي الهيئة لاستقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير.

وأضافت الهيئة أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 15737 طنا تشمل: 4276 طن كلينكر و2910 طن أسمنت معبأ و2450 طن مولاس و5052 طن ملح و1049 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19921 طن تشمل: 10260 طن ذرة و2058 طن خشب زان و4002 طن حديد و2711 طن ابلاكاش و3271 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 890 طنا.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 306 حاويات مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 197 حاوية مكافئة، والحاويات الترانزيت 121 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 94006 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 35260 طنًا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2536 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5210 حركات.