نقابة المهن السينمائية تعلن موعد عزاء سامح عبد العزيز

أعلنت نقابة المهن السينمائية، عن إقامة عزاء للمخرج الراحل سامح عبد العزيز، الذي وافته المنية صباح اليوم، الخميس، إثر أزمة صحية.

عزاء سامح عبد العزيز

ويقام العزاء يوم الأحد الموافق 13 يوليو الجاري، بمسجد الشرطة في التجمع الخامس، داخل قاعتي الروضة والكوثر.

جنازة المخرج سامح عبد العزيز

وكتب الدكتور أشرف زكي عبر “إنستجرام”: "البقاء لله المخرج الكبير سامح عبد العزيز، والجنازة عصرا من مسجد الشرطة الشيخ زايد".

يذكر أن نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، أعلن وفاة المخرج سامح عبد العزيز، الذي يعتبر أحد أهم المخرجين في عالم صناعة السينما المصرية.

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج سامح عبد العزيز فيلم “الدشاش”، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.

وتوفي المخرج سامح عبد العزيز عن عمر ناهز 48 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى نقله للمستشفى منذ أكثر من 10 أيام.