فيفي عبده تطلب الدعاء للراحل سامح عبد العزيز

نعت الفنانة فيفي عبده الراحل سامح عبد العزيز، الذى توفى صباح اليوم، الخميس، إثر وعكة صحية.

وكتبت فيفي عبده عبر “إنستجرام”:⁨ “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله المخرج سامح عبد العزيز.. ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله وأحبابه يا رب.. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة”⁩.

وأعلن نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، وفاة المخرج سامح عبد العزيز، الذي يعتبر أحد أهم المخرجين في عالم صناعة السينما المصرية.

نشر الفنان أشرف زكي عبر صفحته الرسمية في منصه “إنستجرام” خبر وفاة المخرج المصري قائلا: “البقاء لله، المخرج الكبير سامح عبد العزيز في ذمة الله، الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد”.

جدير بالذكر أن المخرج سامح عبد العزيز آخر أعماله فيلم الدشاش، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.