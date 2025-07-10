قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السجن المشدد عقوبة الاختلاس في هذه الحالات طبقا للقانون
التفاؤل يسود الزمالك.. وفيريرا يضع خطة إعداد نارية للموسم الجديد
ضبط بطل فيديو السب والألفاظ الخادشة على الأوتوستراد
الكهرباء : لا يوجد حريق بمحطات المحولات واحتراق كشك تغذية فى شبرمنت
ورود وزغاريد.. هكذا احتفل طلاب الثانوية العامة بآخر يوم امتحانات| صور
وزير قطاع الأعمال: توفير بيئة عمل عادلة تُحفز على الإنتاج وتحفظ حقوق العمال
استطلاع رأي.. ربع شباب أوروبا يفضلون الحكم الديكتاتوري علي الديموقراطية
زواج وتملك.. رئيس الوزراء يفتتح مقر مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية
أول تعليق من وزير الخارجية الأمريكي علي لقاء نظيره الروسي
المعادن مقابل الحياة.. أمريكا في عهد ترامب تبتز الدول الفقيرة
ضوابط إنشاء المدارس التكنولوجية طبقا لقانون التعليم.. تعرف عليها
أحمد حسن يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع السولية نجم الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المؤبد للمتهمين بإنهاء حياة شخص والشروع فى قـ.تل آخر بالخانكة

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت الدائرة الأولى جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها ، برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي، بالسجن المؤبد لـ 4 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل آخر باستخدام أسلحة نارية "بندقية خرطوش"، بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد قبول الاستئناف.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13089 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2029 لسنة 2024 حصر كلى شمال بنها، أن المتهمين "أسامة ص إ"، 37 سنة، عامل، و"محمود م إ"، هارب، 21 سنة، وشهرته "التوأم"، عاطل، و"أحمد م إ"، 21 سنة، وشهرته "التوأم"، هارب، عاطل، و"أحمد س ع"، 37 سنة، عاطل، هارب، وجميعهم مقيمين دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لأنهم في يوم 13 / 12 / 2023، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا - وآخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته - المجنى عليه "تاج الدين محمد محمد عطية"، عمداً مع سبق الإصرار.


وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بينهم وبين المجني عليه، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك سلاح نارى "بندقية خرطوش"، حاشوها بالطلقات، ونفاذاً لم انعقدت عليه عزائمهم توجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه، وما أن ظفروا به أطلق المتهم المتوفى صوبه عياراً نارياً من السلاح النارى سالف الذكر بنية إزهاق روحه، فأحدث إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته حال تواجد المتهمين على مسرح الجريمة شادين من أذره على النحو المبين بالتحقيقات. 


وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين شرعوا ـ و أخر أنقضت الدعوى الجنائية بوفاته - في قتل المجني عليه حلمى يحى محمد حسن السروجي، عمداً مع سبق الإصرار، بأنه على إثر خلف سابق بينهم وبين المجني عليه الأول، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك سلاح ناري "بندقية خرطوش"، حاشوها بالطلقات ونفاذاً لما انعقدت عليه عزائمهم توجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه، وما أن ظفروا به أطلق المتهم المتوفى صوبه عياراً نارياً من السلاح النارى سالف الذكر، بنية إزهاق روحه فأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي المرفق حال تواجد المتهمين على مسرح الجريمة شادين من أذره، وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم وقوع إصابات جسيمة بالمجنى عليه ومداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.


واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن (بندقية خرطوش)، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازته أو إحرازه.

القليوبية محكمة بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ..درجاتك هنا

سامح عبد العزيز

تلوث في الدم.. سبب وفاة المخرج سامح عبد العزيز عن عمر 48 عاما

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الفراخ البيضاء.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

وزير التربية والتعليم

قرارات جديدة تُطبق بجميع المدارس من العام الدراسي المقبل ..ماذا أعلنت التعليم؟

محطة الكهرباء المحترقة

حقيقة وقوع حريق هائل في محطة كهرباء بشبرامنت وانقطاع التيار| صور

شادي زلطة

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. أول رد رسمي من التعليم بشأنه

استلم شقة بسعر 185 ألف جنيه فقط.. الإسكان تعلن مفاجأة على الهواء

استلم شقة بسعر 185 ألف جنيه فقط.. الإسكان تعلن مفاجأة على الهواء

ترشيحاتنا

ارشيفية

مصرع شخصا صدمته سياره بالدقهليه

محافظ المنيا يوقع البروتوكول

محافظ المنيا: تعاون مع البنك الزراعي لتمويل منتفعي أراضي الدولة

جانب من الاجتماع

محافظ الدقهلية: نادي العاملين يجب أن يعكس صورة مشرفة للعاملين بالجهاز التنفيذي

بالصور

وفاه سامح عبدالعزيز.. هالة سرحان كلمة السر في البدايات وهذه أهم أعماله

سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز

هوس روتين العناية بالبشرة.. الإفراط يأتي بنتائج عكسية

أضرار الإفراط في العناية بالبشرة
أضرار الإفراط في العناية بالبشرة
أضرار الإفراط في العناية بالبشرة

فيديو

لقطة من الفيديو

ضبط بطل فيديو السب والألفاظ الخادشة على الأوتوستراد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موجة حـارة تضرب البلاد .. وبيان عاجل من الأرصاد

حذف صفحة براند مها الصغير

مها الصغير تحذف صفحة البراند بعد اتهامات بالسطو على لوحات وتصميمات

مها الصغير

البرومو اتلغى.. قناة On تعاقب مها الصغير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد