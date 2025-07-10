صرف الإسكندرية تستقبل طلاب مدارس التمريض لتعزيز المشاركة المجتمعية

نظمت شركة صرف صحي الإسكندرية برئاسة اللواء "محمود نافع" عددًا من الزيارات الميدانية لطلاب مدارس التمريض على مستوى المحافظة، وذلك في إطار حرص الشركة على رفع الوعي البيئي لدى النشء وتعزيز المشاركة المجتمعية.

تأتي هذه الفعاليات تنفيذًا لتوجيهات اللواء " محمود نافع" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وفي إطار خطة متكاملة وضعتها الإدارة العامة للوعي البيئي بالشركة بالتعاون مع إدارات مدارس التمريض، بهدف تعريف الطلاب بدور الشركة القومي والتوعوي في مجال خدمات الصرف الصحي.

تضمن برنامج الزيارات مجموعة من الندوات والأنشطة التفاعلية شملت:

• التعريف بالمشروعات القومية في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

• عقد ندوات عن أهمية ترشيد استهلاك المياه.

• نشر الوعي بأساليب المحافظة على شبكات الصرف الصحي.

• تقديم ألعاب وورش تفاعلية موجهة لترسيخ السلوك البيئي السليم.

• تنظيم زيارات ميدانية لمحطات المعالجة ومرافق الشركة المختلفة.

• التعريف بالخدمات المقدمة للمواطنين، والتوعية برقم الخط الساخن 175.

وأكدت الشركة أن هذه الزيارات والورش ستستمر خلال الفترة المقبلة لتشمل عددًا أكبر من المدارس، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من برامج التوعية البيئية، ودعم جيل جديد واعٍ بدوره في حماية الموارد والمرافق العامة.