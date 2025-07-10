رحم الله روحه الطيبة..باسم سمرة ينعي سامح عبد العزيز

نعى الفنان باسم سمرة، المخرج الراحل سامح عبد العزيز الذي توفي صباح اليوم إثر أزمة صحية

وكتب باسم سمرة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “ببالغ الحزن انعي المخرج سامح عبد العزيز، الذي فقدناه اليوم، رحم الله روحه الطيبة، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج سامح عبد العزيز فيلم “الدشاش”، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.

وفاة سامح عبد العزيز

وتوفي المخرج سامح عبد العزيز عن عمر ناهز 48 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى نقله للمستشفى منذ أكثر من 10 أيام.

تداول البعض أن المخرج سامح عبد العزيز أصيب بتلوث في الدم نتج عليه دخوله في غيبوبة تامة، وساءت حالته الصحية خلال الأيام الماضية.