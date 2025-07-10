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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزيرة البيئة: أفريقيا بحاجة إلى زيادة في التمويل لمكافحة التصحر

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
هاني حسين

أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ان أفريقيا تعتبر أكثر القارات التي بها تصحر وجفاف في التربة ومشكلة في زيادة رقعة الأراضي الزراعية .

وقالت ياسمين فؤاد في تصريحاتها على قناة " إكسترا نيوز "، :" نسعى إلى رفع ملف التصحر على المستوى السياسي عالميا".

وتابعت ياسمين فؤاد :" ملف التصحر  أصبح يرتبط بالأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار والامن ".

وأكملت ياسمين فؤاد :" أفريقيا  بحاجة إلى تمويل ويجب رفع مستوى التمويل في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر".

وتابعت ياسمين فؤاد :" يمكن العمل على إعادة تاهيل البحيرات في دول أفريقيا ".

البيئة وزيرة البيئة اخبار التوك شو يسامين فؤاد التصحر

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