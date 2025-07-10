وزيرة البيئة: أفريقيا بحاجة إلى زيادة في التمويل لمكافحة التصحر

أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ان أفريقيا تعتبر أكثر القارات التي بها تصحر وجفاف في التربة ومشكلة في زيادة رقعة الأراضي الزراعية .

وقالت ياسمين فؤاد في تصريحاتها على قناة " إكسترا نيوز "، :" نسعى إلى رفع ملف التصحر على المستوى السياسي عالميا".

وتابعت ياسمين فؤاد :" ملف التصحر أصبح يرتبط بالأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار والامن ".

وأكملت ياسمين فؤاد :" أفريقيا بحاجة إلى تمويل ويجب رفع مستوى التمويل في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر".

وتابعت ياسمين فؤاد :" يمكن العمل على إعادة تاهيل البحيرات في دول أفريقيا ".