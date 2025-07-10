وزيرة البيئة: البحر الأحمر أقل تلوثا من البحر الأبيض المتوسط

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن البحر الأحمر أقل تلوثا من البحر الأبيض المتوسط.

وقالت ياسمين فؤاد في تصريحات لها على قناة “ إكسترا نيوز: ”طبيعة البحر الأحمر تختلف عن البحر المتوسط وملوحة البحر الأحمر تختلف عن البحر المتوسط".

وتابعت ياسمين فؤاد:" البحر الأحمر به تكامل وتنوع بيولوجي وهناك اختلاف في شكل الأنشطة التي يتم مارستها في البحر الأحمر والبحر المتوسط".

وأكملت ياسمين فؤاد:" البحر المتوسط لديه مشاكل خاصة بانتشار الاكياس البلاستيكية والبحر الأحمر به مشكلة الصيد الجائر".

ولفتت ياسمين فؤاد: " الدولة اتخذت إجراءات بمنع الصيد في منطقة الغردقة بالبحر الأحمر للسماح للاسماك بالتكاثر لإحداث التوازن البيئي".

