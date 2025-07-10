أول رد من محافظة القاهرة بعد اشتعال سنترال رمسيس مرة ثانيه

أكدت محافظة القاهرة أن حريقًا محدودًا نشب أعلى المبنى الخلفى لسنترال رمسيس، وتمكنت قوات الحماية المدنية الموجودة بالمكان من اطفاءه على الفور.

حريق سنترال رمسيس

كان قد واصل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة متابعته لموقع حريق مبنى سنترال رمسيس.

و تقوم الشركة المصرية للاتصالات بأعمال تركيب ٤ كبائن جديدة أمام السنترال وربطها بالسنترالات المجاورة لسرعة عودة الخدمة.

وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي للقائمين على عمليات الإصلاح، وتوفير ما قد يحتاجونه من أدوات أو عمال، وتسهيل استخراج تصاريح الحفر والتنسيق مع باقى شركات المرافق عند الحفر.

وأشار محافظ القاهرة أنه تم تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر مبنى السنترال من الحريق الذى نشب به.