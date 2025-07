بيدرو باسكال وفانيسا كيربي في العرض الخاص لفيلم “The Fantastic Four” في لندن

7/11/2025 5:30:00 AM

الجمعة 11/يوليو/2025 - 05:30 ص 7/11/2025 5:30:00 AM

شارك نجما فيلم The Fantastic Four: First Steps، بيدرو باسكال وفانيسا كيربي، في احتفالية إطلاقه التي أقيمت مساء الخميس في لندن وسط حضور إعلامي وجماهيري كبير.



تمتع الحدث بأجواء احتفالية، شملت مقابلات حية وجلسات تصوير أمام الخلفية المميزة لعنوان الفيلم، ما أثار حماس الجماهير.



لم يكتف الحدث بحضور الثنائي الرائد، بل شهد تواجد جوزيف كوين وإيبون موس-باكراتش، إلى جانب فريق العمل.

فيلم The Fantastic Four: First Steps مستوحى من حقبة الستينيات، ويعرض الأربعة الخارقين في مغامرتهم الأولى.



ويتصدّر بيدرو باسكال الدور الرئيسي كـ “ريد ريتشاردز / مستر فانتاستيك”، وفانيسا كيربي بدور “سو ستورم / المرأة الخفية”، فيما سيتم عرض الفيلم عالميًا بداية من 25 يوليو.

يواجه أبطال الفيلم تهديدًا كونيًا من نوع جديد في عالم بأجواء الستينيات، بدون إعادة سرد أصل القوى، يركّز الفيلم على ديناميكيات العائلة، ضغوط الشهرة، وكيف يُوازن الفريق بين علاقتهم الشخصية ومسؤولياتهم كأبطال.

القصة تزخر بالتضحية، المخاطر العاطفية، وأول معركة حقيقة ضد عدو يفوق خيالهم إلى حد المطلق.