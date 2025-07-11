قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لياندرو باريديس يعود إلى جذوره مع بوكا جونيورز
عمليات تبريد .. ننشر صور إخماد حريق مول شهير بالخمائل بالشيخ زايد
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 11-7-2025
السيطرة على حريق فى منطقة الخمائل بالشيخ زايد | صور
بعد القرار الأخير لـ البنك المركزي.. رسوم من البنوك وATM وإنستاباي
صفقة شاملة ترسم ملامح مستقبل غزة والمنطقة.. وخبير استراتيجي يعلق
جنة الجندي وسيف سليمان يتوجان بذهبية "المختلط تحت 19 سنة" ببطولة العالم للتتابعات
قلبه وقف | مستشفى إهناسيا التخصصي ينقذ حياة شخص من لدغة كوبرا
كيف تدعو بـ اسم الله الأعظم؟.. يسري جبر يكشف
الوزراء: كل ما يتردد بشأن بيع مبنى سنترال رمسيس غير حقيقي
عيار 21 يخسر 355 جنيهًا من أعلى قيمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة
خطيب الأزهر: الهجرة جسدت مزيجا فريدا بين الأخذ بالأسباب وصدق التوكل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة التخطيط تشارك في وداع السفير البريطاني بالقاهرة

وزيرة الخطيط تشارك في وداع السفير البريطاني
وزيرة الخطيط تشارك في وداع السفير البريطاني
آية الجارحي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل وداع السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية، بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر، وذلك بمشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة ومجتمع الأعمال المصري والبريطاني.

وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، الدور الفاعل للسفير جاريث بايلي، منذ عام 2021 في دفع العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من البلدين من خلال التعاون والشراكة المثمرة مع مؤسسة التمويل البريطانية BII، والشراكة الثنائية بين الحكومتين.

وأشارت إلى التطورات المتلاحقة على صعيد العلاقات المصرية البريطانية فيما يتعلق بجهود التعاون الإنمائي حيث دعمت المملكة المتحدة إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وكذلك إطلاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، إلى جانب الشراكة تنويع مصادر التمويل المبتكر للقطاعين الحكومي والخاص، وآليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشركات الناشئة في مجال العمل المناخي من خلال برنامج تسريع التمويل المناخي المنفذ بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص.

من جهته عبر السفير البريطاني  جاريث بايلي، عن بالغ تقديره للحكومة والشعب المصري والحفاوة التي لاقاها خلال فترة عمله في مصر، مشيرًا إلى العلاقات الكبيرة والتاريخية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، سواء على مستوى الحكومتين، أو القطاع الخاص من البلدين. وأشار إلى المشروعات التي دعمتها المملكة المتحدة في مصر من بينها المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي تُعد أداة لحشد الاستثمارات المناخية وتعزيز جهود التحول الأخضر في مصر.

وتسهم المملكة المتحدة بمنحة في محور الطاقة ببرنامج «نُوَفّي» ويديرهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كما ، تشارك في محور الغذاء عن طريق الشراكة الدولية للتكامل مع جهود المنصة في إطار محور الغذاء، حيث وقعت حكومة جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، مذكرة تفاهم في مجال الأمن الغذائي، مع حكومة المملكة المتحدة، ممثلةً في وزارة الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، بما يُعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الأمن الغذائي.

وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر، وفي عام 2020 أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.

مؤسسة التمويل البريطانية BII مجتمع الأعمال المصري والبريطاني لتخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط منصة حافز مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخلصوا منها فورًا| هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

تخلصوا منها فورًا.. هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

احصل علي 10 جيجا إنترنت ببلاش بتك الخطوات

احصل على 10 جيجا إنترنت ببلاش .. نفذ هذه الخطوات

رسميًا| إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

رسميًا| ضم المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول .. درجاتك هنا

هبة التميمي

حملة رقابية مشددة في إقليم كردستان لمصادرة دمية لابوبو

موعد صرف الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة

موعد صرف الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة

حادث ارشيفية

بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 من أسره واحدة في انقلاب سيارة بمحور الضبعه

الذهب

تراجع أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

شيبسي

طريقة عمل شيبسي مقرمش ولذيذ

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| هوس روتين العناية بالبشرة يأتي بنتائج عكسية.. شرب الشاي والقهوة باللبن يخفي مخاطر صحية

الخرف

بتحصل لكتير مننا .. اعرف أعراض غير متوقعة لمرض الخرف

بالصور

لامبورجيني تصدم محبيها.. الأثرياء لا يفضلون السيارات الكهربائية

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

لها توأم صيني.. أحدث سيارة كهربائية SUV من شيفروليه

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا

سيارة بمليار دولار.. لن تصدق نوع الماركة

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أندر سيارة هاتشباك كهربائية من فولكس فاجن أغلى من جولف R

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

سامح عبد العزيز

هالة سرحان البداية وهنيدي الختام.. أبرز محطات المخرج الراحل سامح عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد