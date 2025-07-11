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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لافروف: ميرتس يتبني شعارات معادية لروسيا تستحضر أجواء الحقبة النازية

لافروف
لافروف
القسم الخارجي

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الماليزية كوالالمبور على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المستشار الألماني فريدريش ميرتس بتبني "شعارات معادية لروسيا تستحضر أجواء الحقبة النازية"، وذلك لتبرير ما وصفه بسياسة عسكرة ألمانيا.

وقال لافروف إن وصف روسيا بالخطر الذي يستوجب المواجهة العسكرية "محض هراء"، معبرًا عن أمله في أن "يدرك كل سياسي عاقل في أوروبا خطورة مثل هذه التصريحات". وأضاف: "يبدو أن ميرتس قرر الانخراط في سياسة عسكرة ألمانيا بالكامل، دون أي اعتبار لسبل الدبلوماسية، مستحضرًا شعارات نازية بغرض تصوير روسيا كتهديد وجودي".

وجاءت تصريحات لافروف ردًا على خطاب أدلى به ميرتس أمام البرلمان الألماني (بوندستاج) قبل يومين، حيث قال إن "كل وسائل الدبلوماسية تُستنفد عندما يستخدم نظام إجرامي القوة العسكرية لنفي حق دولة بأكملها في الوجود"، في إشارة إلى الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وتتهم موسكو برلين، وعلى رأسها ميرتس، بدفع ألمانيا تدريجيًا نحو الانخراط العسكري المباشر في النزاع الأوكراني، معتبرة أن برلين باتت تعتمد بشكل متزايد على الحلول العسكرية بدلًا من الحلول الدبلوماسية. ويزيد هذا التوتر في وقت تتمسك فيه روسيا بموقفها الرافض لانضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتعتبر ذلك تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، فضلًا عن تمسكها بمطالب إقليمية داخل الأراضي الأوكرانية.

ويُنظر إلى هذه التصريحات المتبادلة كإشارة واضحة على تصاعد حدة التوتر بين موسكو وبرلين، وسط أزمة ممتدة تعصف بالعلاقات الروسية الأوروبية في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتعثر الجهود الدبلوماسية الدولية.

سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي كوالالمبور جنوب شرق آسيا فريدريش ميرتس المستشار الألماني

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