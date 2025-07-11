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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

واجب مقدس.. الخدمات الإدارية تشكل غرف عمليات لمتابعة انتخابات الشيوخ

هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر
هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر
الديب أبوعلي

قرر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عقد مجموعة من الندوات التوعوية بكافة مواقع الإنتاج لدعوة جموع القواعد العمالية للمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر أجراؤها يومي الرابع والخامس من شهر أغسطس المقبل.

كما قرر المجلس إنشاء غرفة عمليات رئيسية بالمقر الرئيسى للنقابة على أن ينببثق منها مجموعة غرف فرعية لبث ودعوة جموع الطبقة العاملة للمشاركة بالانتخابات والإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع.

وتابع المهيري، موجها الدعوة إلى رؤساء وأعضاء اللجان النقابية التابعة لتصنيف النقابة بضرورة التنسيق مع مدراء ومسئولي مواقع الإنتاج لعقد الندوات التوعوية وغرف العمليات الخاصة بدعوة القوى البشرية العاملة للمشاركة بعرس انتخابات مجلس الشيوخ الديمقراطي وتقديم كل التسهيلات للناخبين من أبناء الطبقة العاملة.

وأشاد نقيب الخدمات الإدارية بإجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات وحيادها في إتمام العملية الانتخابية التي ستتم تحت إشراف قضائي كامل، مؤكدا أن الشفافية والحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين هي الفلسفة العقائدية للهيئة الوطنية للانتخابات والتي تتمتع بالاستقلالية.

ودعا المهيري، جموع القوى البشرية إلى المشاركة بالانتخابات باعتبارها واجب وطني مقدس يساهم في صناعة مسقبل مصر السياسى ويرسم خارطة بناء وتعمير الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي نقابة الخدمات الإدارية انتخابات الشيوخ

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