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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الحكومة اللبنانية: الدولة ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضيها

لبنان
لبنان
قسم التوك شو

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الدولة ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضيها، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

مساهمة من الاتحاد الأوروبي

ولفت رئيس الحكومة اللبنانية إلى أن هناك 600 مليون دولار مساهمة من الاتحاد الأوروبي للمناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي.

 وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على ضرورة تجديد ولاية يونيفيل سنة إضافية لدورها المحوري في تعزيز الاستقرار بالجنوب.

كما أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط مُحلّقة إسرائيلية وانفجار القنبلة التي كانت تحملها، بعد إلقائها قنبلة على مركبة من نوع بيك آب في بلدة كفركلا، ما أدى إلى تضرر المركبة.

ولاحقا، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد المدفعية في حزب الله بقطاع الساحل في منطقة المنصوري جنوبي لبنان.

https://www.youtube.com/live/5QveKYBEJKo?si=zQA9ZDF_dfdmlb6l

لبنان الحكومة اللبنانية الجيش اللبناني نواف سلام الاحتلال

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