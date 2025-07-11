قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطيب الأزهر: الهجرة جسدت مزيجا فريدا بين الأخذ بالأسباب وصدق التوكل
ترامب: الولايات المتحدة كانت ميتة وأصبحنا الاقتصاد الأفضل في العالم
استدعاء خماسي المقاولون العرب لمعسكر منتخب الشباب استعدادا لكأس العالم
بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرها
جيش الاحتلال يزعم القضاء على 6 قيادات من كوماندوز حماس
سفير أوكرانيا في بريطانيا: نقترح نقل الصواريخ الأمريكية القديمة إلى كييف
جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإخلاء مناطق في مدينة غزة
أدخنة سوداء في السماء .. حريق بالخمائل بالشيخ زايد
البترول: حققنا زيادة 80 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي في 3 أسابيع
دعاء للميت يوم الجمعة .. ردد أفضل أدعية للمتوفى يفرح بها وتنير قبره
محافظة القاهرة: المقاولون العرب تبدأ في إعادة تأهيل مبنى سنترال رمسيس
بدون إصابات.. حريق داخل مغسلة سيارات في مصر الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مديرية الشباب والرياضة بالأقصر تنفذ 22 نشاطا وفعالية متنوعة

مديرية الشباب والرياضة بالأقصر تنفذ 22 نشاطا وفعالية متنوعة
مديرية الشباب والرياضة بالأقصر تنفذ 22 نشاطا وفعالية متنوعة
شمس يونس

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، برئاسة صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، عدد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والخدمية المختلفة خلال الفترة من 6 حتى 10 يوليو 2025، شملت 22 نشاطا وفعالية رياضية وثقافية وخدمية.


وشملت أبرز الأنشطة والفعاليات قيام مركز شباب أرمنت الحيط بتنفيذ مشروع خدمة عامة تضمن تجميل ونظافة محيط مركز الشباب والمناطق المجاورة، كما قام الشباب المشارك بنظافة المبنى الإداري والملعب بما يساهم في تحسين البيئة وتوفير أجواء صحية.


كما شاركت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر في فعاليات مراكز تدريب كرة القدم للفتيات، ضمن مشروع "ألف بنت ألف حلم"، خلال الفترة من 8 إلى 11 يوليو الجاري، وذلك بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بمشاركة 300 فتاة يمثلن 27 محافظة من مختلف أنحاء الجمهورية.


وشاركت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر في فعاليات البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية في موسمه الخامس، حيث تم اختيار مبادرة رنا سيد المشاركة في البرنامج عن محافظة الأقصر ضمن أفضل عشر مبادرات مجتمعية، وضمت المبادرات الفائزة: عمالقة التحدي (جنوب سيناء)، إغاثة (أسيوط)، الوداع الآمن ووجهتك أمان (سوهاج)، لا للإدمان وبلا بلاستيك (الفيوم)، صحتهم تهمنا (الأقصر)، حكايات جدو (الوادي الجديد)، الحلوة لسه صغيرة (جنوب سيناء)، الرياضة أخلاق (شمال سيناء).


وفي إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة استقبل مركز شباب الرزيقات قبلي بإدارة شباب أرمنت القافلة الطبية المجانية والتي تتضمن جميع التخصصات الطبية وصرف الأدوية مجانا لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين لمدة يومين.


وفي إطار التعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الخارجية، نفذت الشباب والرياضة - الإدارة المركزية للتعليم المدني، الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب ، ملتقى تحت شعار "لا للهجرة غير الشرعية .. بلدنا أولى بينا"، بمركز شباب طيبة العوامية وبنادي التجديف بمحافظة الأقصر ، بمشاركة عدد من أعضاء برلمان الشباب والمتميزين في أنشطة مراكز الشباب بمحافظة الأقصر.
كما تواصلت منافسات دوري مراكز الشباب، حيث أقيمت المباريات حسب الجداول الموضوعة على ملاعب مراكز شباب مدينة الطود بمحافظة الأقصر وذلك بإشراف مراقبي المباريات من الإدارة العامة لتنمية الشباب.


كما شارك اتحاد بشبابها في الاحتفالية الكبرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بمكتبة مصر العامة بالأقصر، بالتنسيق مع محافظة الأقصر، ومكتبة مصر العامة، وفرع الهيئة العامة للاستعلامات، ومبادرة ظواهر المجتمعية، وجمعية المصري للتنمية والتدريب، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب مشاركة فاعلة من أكثر من 500 من الشباب والمواطنين.
كما نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر مسابقة دوري ثقافي في المعلومات العامة للشباب بمركز  شباب  الزينية  قبلي وذلك ضمن خطة نشاط المركز.

الأقصر اخبار الاقصر محافظ الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخلصوا منها فورًا| هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

تخلصوا منها فورًا.. هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

احصل علي 10 جيجا إنترنت ببلاش بتك الخطوات

احصل على 10 جيجا إنترنت ببلاش .. نفذ هذه الخطوات

رسميًا| إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

رسميًا| ضم المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول .. درجاتك هنا

هبة التميمي

حملة رقابية مشددة في إقليم كردستان لمصادرة دمية لابوبو

موعد صرف الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة

موعد صرف الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة

حادث ارشيفية

بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 من أسره واحدة في انقلاب سيارة بمحور الضبعه

ترشيحاتنا

اشرف صبحي

أشرف صبحي: نتعامل مع فئة عمرية محددة حسب خطط وزارة الرياضة

الوزراء

الحكومة تعلن وضع تصور لإعادة إحياء منطقة وسط البلد

الذهب والدولار

مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة .. أخبار تهمك

بالصور

لامبورجيني تصدم محبيها.. الأثرياء لا يفضلون السيارات الكهربائية

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

لها توأم صيني.. أحدث سيارة كهربائية SUV من شيفروليه

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا

سيارة بمليار دولار.. لن تصدق نوع الماركة

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أندر سيارة هاتشباك كهربائية من فولكس فاجن أغلى من جولف R

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

سامح عبد العزيز

هالة سرحان البداية وهنيدي الختام.. أبرز محطات المخرج الراحل سامح عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد