مديرية الشباب والرياضة بالأقصر تنفذ 22 نشاطا وفعالية متنوعة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، برئاسة صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، عدد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والخدمية المختلفة خلال الفترة من 6 حتى 10 يوليو 2025، شملت 22 نشاطا وفعالية رياضية وثقافية وخدمية.



وشملت أبرز الأنشطة والفعاليات قيام مركز شباب أرمنت الحيط بتنفيذ مشروع خدمة عامة تضمن تجميل ونظافة محيط مركز الشباب والمناطق المجاورة، كما قام الشباب المشارك بنظافة المبنى الإداري والملعب بما يساهم في تحسين البيئة وتوفير أجواء صحية.



كما شاركت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر في فعاليات مراكز تدريب كرة القدم للفتيات، ضمن مشروع "ألف بنت ألف حلم"، خلال الفترة من 8 إلى 11 يوليو الجاري، وذلك بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بمشاركة 300 فتاة يمثلن 27 محافظة من مختلف أنحاء الجمهورية.



وشاركت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر في فعاليات البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية في موسمه الخامس، حيث تم اختيار مبادرة رنا سيد المشاركة في البرنامج عن محافظة الأقصر ضمن أفضل عشر مبادرات مجتمعية، وضمت المبادرات الفائزة: عمالقة التحدي (جنوب سيناء)، إغاثة (أسيوط)، الوداع الآمن ووجهتك أمان (سوهاج)، لا للإدمان وبلا بلاستيك (الفيوم)، صحتهم تهمنا (الأقصر)، حكايات جدو (الوادي الجديد)، الحلوة لسه صغيرة (جنوب سيناء)، الرياضة أخلاق (شمال سيناء).



وفي إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة استقبل مركز شباب الرزيقات قبلي بإدارة شباب أرمنت القافلة الطبية المجانية والتي تتضمن جميع التخصصات الطبية وصرف الأدوية مجانا لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين لمدة يومين.



وفي إطار التعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الخارجية، نفذت الشباب والرياضة - الإدارة المركزية للتعليم المدني، الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب ، ملتقى تحت شعار "لا للهجرة غير الشرعية .. بلدنا أولى بينا"، بمركز شباب طيبة العوامية وبنادي التجديف بمحافظة الأقصر ، بمشاركة عدد من أعضاء برلمان الشباب والمتميزين في أنشطة مراكز الشباب بمحافظة الأقصر.

كما تواصلت منافسات دوري مراكز الشباب، حيث أقيمت المباريات حسب الجداول الموضوعة على ملاعب مراكز شباب مدينة الطود بمحافظة الأقصر وذلك بإشراف مراقبي المباريات من الإدارة العامة لتنمية الشباب.



كما شارك اتحاد بشبابها في الاحتفالية الكبرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بمكتبة مصر العامة بالأقصر، بالتنسيق مع محافظة الأقصر، ومكتبة مصر العامة، وفرع الهيئة العامة للاستعلامات، ومبادرة ظواهر المجتمعية، وجمعية المصري للتنمية والتدريب، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب مشاركة فاعلة من أكثر من 500 من الشباب والمواطنين.

كما نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر مسابقة دوري ثقافي في المعلومات العامة للشباب بمركز شباب الزينية قبلي وذلك ضمن خطة نشاط المركز.