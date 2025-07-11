رفع 7 أطنان قمامة وأتربة خلال حملة نظافة بمدينة الأقصر

قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، ومتابعة سكرتير مجلس مدينة الأقصر حاتم جابر، بتنفيذ حملة نظافة عامة بشوارع حي المطار.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بتكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات وإزالة الإشغالات بما يساهم في خلق بيئة نظيفة والتيسير على المواطنين والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة،



وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه تم تنفيذ حملة نظافة مع تفريغ الصناديق والحاويات بالوردية الصباحية ضمن منظومة المخلفات بنطاق حي المطار ، استهدفت طريق منشأة العماري ونظافة الجزيرة الوسطى للشارع بإستخدام الشوك الحديدية لإزالة جميع المخلفات بالجزيرة ، مما أسفر عن رفع 7 طن قمامة وأتربة وتراكمات، وذلك بمشاركة يوسف محمد علي رئيس حي المطار، وجاري إستكمال الأعمال.