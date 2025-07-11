دعاء آخر ساعة يوم الجمعة لزيادة الرزق.. أدركه بـ 8 كلمات

دعاء آخر ساعة يوم الجمعة لزيادة الرزق .. يحرص العبد المؤمن في كل يوم جمعة على اغتنام فرصة دعاء آخر ساعة يوم الجمعة حيث إن الدعاء في هذا اليوم فيه ساعة إجابة ويمكن أن يدعو فيها المرء بما يحب، ويظل الدعاء أحد أهم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، ويُستحب الإكثار من الدعاء لقول الله عز وجل "قال ربكم ادعوني أستجب لكم"، وفي السطور التالية نعرض لكم صيغة دعاء آخر ساعة يوم الجمعة مكتوب بأكثر من صيغة وأفضل وقت لاستجابة الدعاء في يوم الجمعة.

هل الدعاء مستجاب يوم الجمعة؟

وعن استجابة الدعاء يوم الجمعة فقد جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، أنه قَالَ: قَالَ أَبُو رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فَسَأَلَ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ".

كما بيّنت السنة النبوية المباركة فضل يوم الجمعة حيث يعد الأبرز بين أيام الأسبوع، فهو أفضل الأيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم, وفيه أدخل الجنة, وفيه أخرج منها, ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة". رواه مسلم.

مما يدل على فضل يوم الجمعة ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم, وفيه قبض, وفيه النفخة, وفيه الصعقة, فأكثروا علي من الصلاة فيه, فإن صلاتكم معروضة علي، قال: قالوا: يا رسول الله, وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت، فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء

أفضل وقت لـ دعاء آخر ساعة يوم الجمعة

اختلف العلماء حول تحديد أفضل وقت لاستجابة الدعاء في آخر ساعة يوم الجمعة ، حيث إن هناك رأيين حول تحديد موعد ساعة الإجابة يوم الجمعة وهما:

أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة. والرأي الثاني أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين.

دعاء الرزق في يوم الجمعة

اللهم ارزقني العمل الحلال والرزق الحلال والسعادة الأبدية.

اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا.

اللهم اغمرني في خيرك الواسع.

اللهم رب السموات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، ارزقني التوفيق في عملي، وسعة في رزقي، وبركة في مالي.

اللهم يا حنان يا منان، ارزقنا السعادة والرضا، وفرّج عنا الكروب، وارزقنا من أوسع الأبواب.

يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء آخر ساعة يوم الجمعة للرزق

يعد دعاء آخر ساعة يوم الجمعة للرزق فرصة كبيرة لكل من يبحث عن أفضل أوقات إجابة الدعاء، وفي ظل التحديات التي يواجهها الأفراد اليوم تزداد الحاجة إلى تعزز الصلة بالله، ومن أفضل العبادات التي تقربنا إلى الله هو الدعاء وأفضل الدعاء الذي نقوله اليوم الجمعة هو دعاء آخر ساعة يوم الجمعة ومنه:

اللهم أبدل قلقي سكينة وهمي انشراح وسخطي رضا وخوفي طمأنينة وعجزي قدرة وحزني فرح و ضيقي سعة وعسري يُسر وضعفي قوة.

اللهم آمن آمن خوفي واشرح صدري وفرج واشر همي وبدل حزني فرحا.

اللهم لجأتُ إليك بحزني، همي ضيقتي و خوفي اللهم فاستبدل كل حزني بسعادة تنسيني بؤسي وقلة حيلتي.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

اللهم اني اناجيك من همي و حزني و خوفي و قلقي و المي و كربي و جرحي و كسرتي فاغيثني. “أعوذ بكلمات الله التامّات من غضبه وعقابه، وشرّ عباده، ومن همزات الشّياطين” اللهم بدل خوفي بأمان و حُزني بفرح و همي بفرج.

اللهم آمن خوفي واشرح صدري وفرج همي وبدل حزني فرحًا، وعسري يسرًا يا الله.

دعاء آخر ساعة يوم الجمعة للخوف

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

اللهم إني أستغفرك من كل سيئة ارتكبتها في بياض النهار وسواد الليل في ملأ وخلاء وسر وعلانية وأنت ناظر إلي.

اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى.

اللهم إني أستغفرك من كل سيئة ارتكبتها في بياض النهار وسواد الليل في ملأ وخلاء وسر وعلانية وأنت ناظر إلي.

اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء، يا رب العالمين.

أجمل دعاء في الدنيا يوم الجمعة

اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضا.

اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقض عنا برحمتك شر ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار".

دعاء يوم الجمعة المستجاب