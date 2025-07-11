أمانة المرأة بـ الجبهة الوطنية تنظم ورشة تعليم فن الخرز بشرم الشيخ .. صور

نظمت أمانة المرأة بحزب الجبهة الوطنية في شرم مع مبادرة "إيد بتفيد" للحرف اليدوية، ورشة عمل لتعليم فن الخرز و الأكسسوارات.

تهدف هذه الورشة إلى تمكين المرأة والشباب والأطفال من الجنسين، وتعزيز مهاراتهم الإنتاجية للمساهمة في التنمية المجتمعية.

تفاصيل الورشة والأهداف

تُشرف على الورشة الثانية لتعليم فن الخرز و الإكسسوارات المدربة هدير شريف، الأمين المساعد لأمانة المرأة بالحزب. وقد شهدت الورشة إقبالا ومشاركة واسعة من أبناء مدينة شرم الشيخ من مختلف الأعمار، الذين أعربوا عن سعادتهم بالاستفادة من هذه الفرصة التعليمية.

وصرحت قسمة فتحي، أمينة المرأة بحزب الجبهة الوطنية، أن هذه الورش تأتي بدعم كامل من مبادرة "إيد بتفيد"، وتندرج ضمن حرص الحزب على دعم الفئات المستهدفة وتعزيز مهاراتهم في الحرف اليدوية، بما يسهم في تنمية المجتمع المحلي.

و أكدت أن الورشة تركز على تعليم فن الخرز ودمجه بالأعمال الفنية والحرف اليدوية لصناعة الإكسسوارات المتنوعة مثل السلاسل والأساور و القلائد وزينة الحقائب، وذلك باستخدام تقنيات مبتكرة في الغرز واختيار الألوان.

استمرارية الفعاليات والدعوة للمشاركة

أشارت قسمة فتحي إلى استمرار فعاليات المبادرة التعليمية يومي الأحد والثلاثاء القادمين، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من أبناء المدينة للمشاركة والاستفادة.

أكد الشيخ حسن سالم على اهتمام الحزب ودعمه للمرأة من خلال الحرف اليدوية التي تعزز مكانتها المجتمعية وتساعدها على بناء حرفة مستدامة ومنتجة، مشيدًا بتفاعل المشاركين من أبناء شرم الشيخ.

من جانبه، صرح أحمد الكفراوي أمين تنظيم أمانة شرم الشيخ حزب الجبهة الوطنية يقدم الدعم اللازم لإنجاح المبادرات التعليمية في جميع المجالات، معتبرًا إياها أدوات فعالة في تعزيز روح الإنتاج والعمل الجماعي وتحقيق التنمية المستدامة لأهالي المدينة. ودعا أهالي شرم الشيخ للانضمام والمشاركة في هذه البيئة التعليمية الممتعة و المحفزة لبناء مستقبل أكثر إشراقًا وإبداعًا.



