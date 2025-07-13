قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم..فتح باب التقديم لوظائف خالية بديوان عام التنمية المحلية بالندب
بعد أزمة حقنة التخسيس .. إدوارد يكشف لأول مرة إصابته بالســ.رطان
السقا وأحمد فهمي.. كواليس مجنونة من فيلم أحمد وأحمد
«ربنا نجّاني».. آدم الشرقاوي يحكي تفاصيل صراعه مع المرض وتحوّله الجسدي والنفسي |فيديوجراف
«كباكا» يقترب من الرحيل.. والأهلي يدرس العروض البرتغالية والسعودية
«الأهلي حلم.. لكن اللعب أهم»|خالد عبدالفتاح يكشف كواليس انتقاله لسيراميكا كليوباترا: «عاوز فرصة»
أحمد موسى: موقف مصر برفض تهجير الفلسطينيين لأراضينا واضح وثابت.. ومنظمات الأمم المتحدة: نقص الوقود في غزة بلغ مستويات حرجة| أخبار التوك شو
محمود أبو الدهب: الزملكاوية «مرعوبين» من صفقات الأهلي
تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد
ناكر للجميل والأهلي صنع اسمه.. محمود أبوالدهب يفتح النار على وسام أبو علي
«الحاوي»: انتقال حامد حمدان للزمالك فرحة لشعب فلسطين.. وليس لأسرته فقط
الأهلي لا يُفرغ الأندية.. «أبوالدهب» يفتح النار على مصطفى يونس: تصريحاتك تصفية حسابات شخصية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

جرائم تُسقط حق اللجوء في مصر .. تعرّف على الحالات وفقًا للقانون

اللاجئون
اللاجئون
معتز الخصوصي

حدّد قانون اللاجئين حالات لا يحق لها اللجوء إلى مصر، ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير تلك الحالات:

جرائم تمنع حق اللجوء

نصّ قانون اللاجئين على عدد من الحالات التي لا يُمكن وصف أصحابها بأنهم لاجئون، ومنها:

إذا ارتكب الشخص جريمة ضد السلام أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب.

إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية.

إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

كما تضمّن القانون نصًا يُعاقب بحبس المواطنين المصريين الذين يُخالفون أحكامه بعدم إبلاغ قسم الشرطة حال إيوائهم أو استخدامهم للاجئين.

فضّ دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن رسميًا فضّ دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، بعد عام حافل بالعمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.

وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.

كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.

وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إلى جانب بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.

كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، ضمن جهود المتابعة الميدانية لمشروعات الحكومة، بما يعكس دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.

ويأتي فضّ دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، تجسده كثافة التشريعات والأدوات الرقابية المستخدمة، دعمًا للدولة المصرية على كافة الأصعدة.

قانون اللاجئين اللجوء مصر السلام الإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

عاجل .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم ..ترقبوها مجاناً هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. شوف درجاتك

رسميًا.. رسوم السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

محمد شكري

الأهلي يضم محمد شكري رسميا لـ 5 مواسم

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

مجاناً برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

تنسيق الجامعات 2025

تقبل من 60%.. كليات ومعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2025 اعرفها

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

ترشيحاتنا

سيف زاهر

الدردير ينتقد تصريحات سيف زاهر لهذا السبب

الدردير

بعد تعرضه لإصابة قوية.. الدردير يدعوا لـ ياسين البحيري لاعب نهضة بركان

ايراهيم سعيد

الدردير:الغزال اسطورة لن تتكرر

بالصور

إطلالة لافتة.. خيرية علي تخطف الأنظار بظهورها

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم

على البحر .. مي سليم تستعرض رشاقتها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

بسنت شوقي تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

بسنت شوقي
بسنت شوقي
بسنت شوقي

فستان كاجوال.. مي عمر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

حقن التخسيس والسرطان

بعد أزمة حقنة التخسيس .. إدوارد يكشف لأول مرة إصابته بالســ.رطان

أحمد فهمي وأحمد السقا

السقا وأحمد فهمي.. كواليس مجنونة من فيلم أحمد وأحمد

حرقوا افلام حسين صدقي

وصّى أولاده يحرقوا أفلامه.. القصة الكاملة لاعتزال حسين صدقي وموقفه من الفن |فيديوجراف

لمس شعر المرأة الأجنبية حرام

«لمس شعر الفنانات حرام» .. أشهر مُصفّف شعر يكشف كواليس قرار الاعتزال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد