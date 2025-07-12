بسبب المدرب الأعظم .. صافرات الاستهجان تصيب جوارديولا

لم يُبدِ بعض مشجعي أواسيس حماسًا كبيرًا عندما أهدت الفرقة أغنية للإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في حفل استقبال.



وعقب إهداء ليام جالاجر أغنية "هل تعرف ما أقصد؟" لـ"أعظم مدرب على مر العصور، بيب غوارديولا الوحيد" - الذي كان حاضرًا - صيحات استهجان قليلة، وحدث ذلك في هيتون بارك خلال أول حفل للفرقة في مانشستر منذ 16 عامًا ضمن جولتها الغنائية.



ثم سأل نويل جالاجر: "لمن تُطلقون صيحات الاستهجان؟"

وحضر الأخوان، اللذان نشأ في مانشستر وهما من مشجعي السيتي منذ فترة طويلة، العديد من المباريات على مر السنين، إذ قاد جوارديولا النادي إلى ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز - من بين مجموعة من الألقاب الأخرى.



ولم يبد أن جوارديولا - الذي تلقى بعض التصفيق المحترم أيضًا - يمانع في الاستهجان - على الأرجح من مشجعي مانشستر يونايتد في المدينة أثناء العرض - وانضم إلى بقية المشجعين الذين يزيد عددهم على 70 ألفًا في غناء "لا تنظر إلى الوراء بغضب".