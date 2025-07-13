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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحكم على المتهم باغتيال اللواء نبيل فراج .. اليوم

الحكم على المتهم باغتيال اللواء نبيل فراج.. اليوم
الحكم على المتهم باغتيال اللواء نبيل فراج.. اليوم
إسلام دياب

تصدر محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، الحكم على المتهم بالاشتراك مع آخرين في إعادة محاكمته باغتيال الشهيد اللواء نبيل فراج، بعدما أحالته المحكمة بالجلسة السابقة لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

يصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل آخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.

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