كريم حسن شحاتة يكشف واقعة طريفة بعد مشادة ميدو مع والده

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن كواليس طريفة تعود إلى واحدة من أبرز اللحظات المثيرة في تاريخ الكرة المصرية، وذلك بعد المشادة الشهيرة بين نجم منتخب مصر السابق أحمد حسام "ميدو" ووالده الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للفراعنة، خلال مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا 2006.

وقال كريم، خلال ظهوره عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "جبت بودي جاردات علشان أضرب ميدو بعد الخناقة اللي حصلت مع والدي.. كنت زعلان جدًا يومها".

وأوضح أنه كان في سن صغيرة وقتها، ولم يتمالك أعصابه عند رؤية المشادة التي وقعت بين ميدو والمدير الفني للمنتخب على الهواء مباشرة أثناء استبدال اللاعب.

وأضاف: "أنا كنت متضايق جدًا لما شفت اللي حصل، كلمت أصحابي، وركبنا عربيتين وطلعنا على الفندق اللي فيه المنتخب، بس ميدو مكنش موجود وقتها".

ورغم ذلك، أكد كريم أن علاقته بميدو قوية، قائلًا: "ميدو صاحبي جدًا من زمان، ولكن الموقف ده عصّبني فوق ما تتخيلوا".

يُذكر أن الواقعة الشهيرة بين ميدو وحسن شحاتة أثارت ضجة واسعة وقتها، بعدما أبدى ميدو اعتراضه الصريح على قرار استبداله في اللقاء الذي انتهى بفوز مصر بهدفين مقابل هدف، وتأهلها إلى النهائي ثم التتويج باللقب، وكان أبرز مشاهد المباراة لحظة احتضان ميدو لوالده عقب الفوز، في لقطة تصالحت فيها المشاعر أمام ملايين المشاهدين.