القائمة الوطنية: السمعة هي الاختيار الأول لمرشحينا بمجلس الشيوخ

قال المستشار وسام إسماعيل الممثل القانوني للقائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ إن هناك اتفاق على المصلحة العامة، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للودّ قضية.

وأضاف الممثل القانوني للقائمة الوطنية من أجل مصر خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة “الحياة” تقديم الإعلامي محمد شردي أن كل حزب له أفكار وطريقته، متفقين على أن القائمة تمثل المواطن المصري.

مراعاة المصلحة العامة

ولفت إلى أنه تم مراعاة المصلحة العامة في عمليات اختيار المرشحين، وأن السمعة هي الاختيار الأساسي والأول والقدرة على التواصل المجتمعي، وحسن السير والسلوك، كما تم مراعاة ذلك وفقا لشروط الاختيار.

وأشار إلى أنه عقب تقديم الحزب لمرشحيه يتم تقديم الطلبات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.