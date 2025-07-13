رئيس اتحاد السلة: سعيد بإنهاء إجراءات تسجيل إسماعيل مسعود.. ونعمل على تدعيم المنتخبات

أعلن عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، نجاحه في استخراج جواز سفر اللاعب إسماعيل مسعود، اللاعب المصري المحترف في الدوري الإسباني، ليدعم صفوف منتخب السلة الأول في الفترة المقبلة.

أكد مصيلحي أنه يعمل على تقديم كل سبل الدعم للمنتخب الوطني، وتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين لديهم خبرات وتجارب خارجية، وكان من أبرزهم إسماعيل مسعود.

ووجه مصيلحي الشكر إلى الجهات المسؤولة، على تسهيل الإجراءات اللازمة لاستخراج جواز السفر المصري للاعب، ما يتيح تواجده مع المنتخب الوطني بشكل رسمي، خلال الفترة المقبلة، وهو يعد إضافة قوية ومميزة للمنتخب المصري.

وأتم رئيس اتحاد كرة السلة أن مجلس إدارة الاتحاد، يسعى لإعداد كافة المنتخبات الوطنية بالشكل الأمثل، والاستفادة من جميع اللاعبين المصريين، المتواجدين بالخارج، من أجل اعادة منتخب مصر إلى منصات التتويج القارية والتي يغيب عنها منذ سنوات.