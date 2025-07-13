ثلاث بذور شائعة تحسن صحة الأمعاء.. احرص على تناولها

البذور غنية بالعناصر الغذائية، وهي مصدر رائع للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، والتي تساعد جميعها في الحفاظ على صحة الأمعاء، يشرح الدكتور سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في جامعتي ستانفورد وهارفارد، كيف يمكن لثلاث بذور - بذور الكتان، وبذور الشيا، وبذور السمسم الأسود - أن تُحسّن عملية الهضم.

تحتوي البذور على جميع المكونات الضرورية لصحة الأمعاء والجهاز الهضمي، ونظرًا لغناها بالعناصر الغذائية وكونها مصدرًا للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، تُعزز البذور صحة أمعائك.

وفقا للدكتور سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي الذي تلقى تعليمه في جامعتي هارفارد وستانفورد، فإن ثلاث بذور صالحة للأكل - مليئة بالألياف والدهون الأحادية غير المشبعة الصحية، والدهون المتعددة غير المشبعة، والعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة - يمكن أن تحسن صحة أمعائك.

بذور الكتان

بذور الكتان غنية بالألياف، وهي من أفضل الأطعمة لصحة الأمعاء، تُعرف أيضًا باسم بذور الكتان، وهي مصدر غني بالألياف وأحماض أوميغا 3 الدهنية، وخاصة حمض ألفا لينولينيك (ALA). مع ذلك، توجد دهون أوميغا 3 داخل القشرة الخارجية الليفية للبذور، والتي يصعب على الجسم هضمها. لذلك، إذا كنت ترغب في زيادة مستويات أوميغا 3 في جسمك، فمن الأفضل تناول بذور الكتان المطحونة.

تحتوي حصة من بذور الكتان (28 غرامًا) على مزيج غني من العناصر الغذائية، بما في ذلك البروتين والمنغنيز والمغنيسيوم، كما تحتوي بذور الكتان على العديد من البوليفينولات المختلفة، وخاصةً الليجنين، التي تعمل كمضادات أكسدة مهمة في الجسم.





بذور الشيا

قال الدكتور سيثي على حسابه على إنستغرام: "هذه البذور قادرة على امتصاص ما يصل إلى 12 ضعف وزنها من الماء وتشكيل قوام يشبه الهلام مما قد يساعدك في الحصول على حركة أمعاء ممتازة".

بذور الشيا تشبه بذور الكتان إلى حد كبير، فهي مصدر غني بالألياف وأحماض أوميغا 3 الدهنية، بالإضافة إلى عدد من العناصر الغذائية الأخرى مثل البروتين وفيتامين ب1 والمغنيسيوم، كما أنها غنية بالعديد من البوليفينولات المضادة للأكسدة المهمة. ووفقًا للدراسات، فإن تناول بذور الشيا يساعد على زيادة مستوى حمض ألفا لينوليك (ALA) في الدم، وهو حمض دهني أوميغا 3 مهم يساعد على تقليل الالتهابات، وتشير الدراسات إلى أن بذور الشيا قد تقلل الشهية وتساعد في الحفاظ على مستويات السكر والكوليسترول في الدم ضمن المعدل الطبيعي.

بذور السمسم الأسود

تُستهلك بذور السمسم الأسود بشكل شائع في آسيا، وكذلك في الدول الغربية، وتُستخدم في أطباق متنوعة، وكما هو الحال مع البذور الأخرى، فهي غنية بالعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك النحاس والمنغنيز وأحماض أوميغا 6 الدهنية. يقول الدكتور سيثي: "تساعد الألياف الموجودة في بذور السمسم على تعزيز حركة الأمعاء بسلاسة. كما أنها تحتوي على المغنيسيوم، الذي يُرخي عضلات الأمعاء، ويُحسّن حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي".

وفقًا للدراسات، تحتوي بذور السمسم الأسود على كميات كبيرة من الليجنان، وخاصةً نوع يُسمى سيسامين، والذي تُحوّله بكتيريا الأمعاء إلى نوع آخر من الليجنان يُعرف باسم إنتيرولاكتون، يعمل الإنتيرولاكتون كهرمون الإستروجين، وقد ارتبط انخفاض مستوياته في الجسم عن المعدل الطبيعي بأمراض القلب وسرطان الثدي.

المصدر: timesnownews.