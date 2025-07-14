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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأسبوع الاقتصادي.. التوترات التجارية تلقي بظلالها على الأرباح واجتماع العشرين

ارشيفيه
ارشيفيه
وكالة

ينطلق موسم الأرباح، غدا الثلاثاء المقبل مع عمالقة البنوك الأمريكية، حيث ينتقل الاهتمام من البيت الأبيض إلى وولستريت.


 لكن سياسات الرئيس ترامب تخيّم في الأجواء، حيث يتوقع بنك جولدمان ساكس أن تبدأ أرباح الولايات المتحدة هذا الربع في إظهار تأثير الرسوم الجمركية.


 


 

ويرى اقتصاديو البنك الاستثماري "رسائل متضاربة بشأن توقعات هامش الربح"، حيث لم تعلن الشركات إلا عن زيادات طفيفة في الأسعار، على الرغم من ارتفاع التكاليف المرتبطة برفع الرسوم الجمركية.

ومن المتوقع أيضاً أن يتعرض نمو ربحية السهم للضغوط، حيث يشير غولدمان إلى أن "التقديرات المتفق عليها بين المحللين تشير إلى تباطؤ نمو ربحية السهم لشركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 4% هذا الربع مقارنة بالربعالمماثل من العام الماضي، بانخفاض عن 12% في الربع الأول".


 

وبحسب شبكة CNBC، فقد سجلت البنوك الأوروبية للتو أفضل نصف أول لها منذ عام 1997. وجاءت المكاسب مدفوعةبعوائد قوية للخدمات المصرفية الاستثمارية ، وهو أمر من المرجح أن تستفيد منه نظيراتها الأميركية أيضاً، بالإضافة إلىارتفاعات الأسهم القائمة على كل من التكهنات بشأن الصفقات وعمليات الدمج والاستحواذ الفعلية.


 


 

مجموعة العشرين تتجه جنوباً

من جانب آخر،  تُعقد اجتماعات مجموعة العشرين لهذا العام في جنوب أفريقيا، ويأتي اجتماع الأسبوع المقبل فيديربان بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في وقتٍ مثيرٍ للاهتمام بالنسبة للبلاد.


 


 

انتهت قمة المكتب البيضاوي بين رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا والرئيس دونالد ترامب في مايو الماضي بشكلٍكارثي، عندما زعم الأخير، برفقة مساعده الأيمن السابق، إيلون ماسك، ادعاءاتٍ كاذبة حول "إبادة جماعية للبيض".


 


 

و يبدو أن التوترات لم تهدأ، حيث سيتغيب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن الاجتماع تماماً، مفضلًا التوجهإلى اليابان، وفقاً لرويترز. كما تخضع جنوب إفريقيا لمعدل رسوم جمركية جديد بنسبة 30%، وهي الدولة الوحيدة فيإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي استُثنيت في أحدث جولة من الإعلانات.


 لا يُبشر هذا بالخير لاجتماع قادة مجموعة العشرين، المقرر عقده في غوتنغ يومي 22 و23 نوفمبر. وليس معروفاً ما إذاكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيحضر.

أفريقيا المركزية CNBC

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