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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يُصدر 24 قرارا لإزالة مخالفات بناء بمدينتي السادات ودمياط الجديدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 24 قرار اً بإزالة مخالفات بناء بمدينتي السادات ودمياط الجديدة، والمتمثلة في مخالفة زيادة النسبة البنائية عن المصرح بها، وأعمال بناء بدون ترخيص بقطع أراضٍ تحت ولاية جهازي المدينتين. 

وأكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع المعماري بالمدن الجديدة، ومنع التعديات على أملاك الدولة، وأن هناك تعليمات لمسئولي أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة.

ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطع أراضٍ بالمناطق السكنية وأحياء مختلفة بمدينة السادات، والمتمثلة في بناء أدوار متكررة وبدرومات، وضم مناور للمباني وإقامة هيكل خرساني، وبروزات ومظلة، وصب الردود الأمامي، وتند صاج، وذلك بدون ترخيص ودون سند قانوني طبقاً للوارد بمحاضر المخالفات.

كما تضمنت القرارات إزالة مخالفات البناء على قطع أراضٍ بمناطق مختلفة بمدينة دمياط الجديدة، والمتمثلة في تنفيذ صب أسقف أدوار وبدرومات، وشدة خشبية بدون ترخيص ودون سند قانوني.

ونصت القرارات على أن يتولى جهازا تنمية مدينة السادات ودمياط الجديدة بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

بإزالة مخالفات بناء بمدينتي السادات ودمياط الجديدة وأكد المهندس شريف الشربيني مواصلة إزالة مخالفات والمتمثلة في بناء أدوار متكررة وبدرومات

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