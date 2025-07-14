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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع كفاءة الإنارة واستبدال كشافات الصوديوم بأخرى موفرة بكفر الشيخ

كشافات إنارة موفرة
كشافات إنارة موفرة
محمود زيدان

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة بطريق قرية روينة - محلة موسى، من خلال استبدال كشافات الصوديوم القديمة بكشافات ليد موفرة للطاقة وأكثر كفاءة.

 جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وتحت إشراف إبراهيم خليفة، رئيس حي غرب كفر الشيخ، وبالتنسيق مع قسم الكهرباء بالحي، برئاسة رضا سعد، مدير قسم الكهرباء، 

وشملت الأعمال تركيب 15 كشافات ليد حديثة على أعمدة الإنارة بطريق روينة محله موسى، بما يحقق رؤية ضوئية أفضل، ويُعزز من عوامل الأمن والسلامة للمارة والمركبات، إلى جانب ترشيد استهلاك الكهرباء والارتقاء بالبنية التحتية لشبكة الإنارة.

كفر الشيخ كشافات إنارة كشافات صوديوم أخبار كفر الشيخ مدينة كفر الشيخ الكهرباء

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