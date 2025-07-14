مفاوضات خفية بين الزمالك وبيراميدز.. وملف "الصفقة التبادلية" يظهر من جديد

يراقب نادي الزمالك عن كثب موقف الثنائي محمد زلاكة وأسامة جلال لاعبي بيراميدز، في ظل احتمالية دخولهما ضمن مفاوضات مستقبلية بين الناديين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعدما تم قيد زلاكة في القائمة الأولى تحسبًا لرحيل محتمل للنجم إبراهيم عادل.

وأفادت مصادر مطلعة أن الزمالك يتابع تطورات الموقف تحسبًا لاستغلال أي فرصة للتفاوض مع بيراميدز، في ظل رغبة القلعة البيضاء في تدعيم صفوفها بلاعبين مميزين قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

في المقابل، أكدت المصادر ذاتها أنه لا توجد أي مفاوضات في الوقت الحالي بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى الزمالك، حيث تتمسك إدارة بيراميدز باستمراره، باعتباره أحد الركائز الأساسية في مشروع الفريق.

من جهة أخرى، يعمل بيراميدز على حسم ملف حراسة المرمى بشكل عاجل، مع تزايد ضغط التجهيزات للموسم الجديد، وهو ما قد يدفع الإدارة لتسريع وتيرة التفاوض مع الزمالك في بعض الملفات خلال الأيام المقبلة.