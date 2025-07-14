منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا يكرم المستشارة أمل عمار

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، دينا عبد الفتاح رئيسة ومؤسسة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً بمقر المجلس، وذلك لتكريمها ضمن القائمة السنوية لأقوى السيدات تأثيرًا في مصر لعام 2024، بحضور المهندسة نرمين عبد الفتاح العضو المنتدب للمنتدى و نيفين حبيب مديرة العلاقات العامة بالمنتدى.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ تقديرها واعتزازها بهذا التكريم، حيث توجهت بالشكر إلى الأستاذة دينا عبد الفتاح لدعم المنتدى القيادات النسائية المصرية البارزة، حيث يسهم المنتدى في التعريف بالجهود المبذولة على المستويين المحلي والدولي لدعم المرأة المصرية في مختلف المجالات، كما تم مناقشة سبل التعاون المستقبلية لخدمة ودعم المرأة المصرية، فضلا عن إيجاد فرص للتواصل بين الأجيال وإبراز النماذج الناجحة كمثل يحتذى به.

يذكر أنه قد تم اختيار الفائزات استنادًا إلى نتائج استطلاع متخصص أجراه منتدى الخمسين ومجلة أموال الغد، بالتعاون مع ووكالة إكسلانت التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (UMS)، وفقًا لمعايير دقيقة تعتمد على الإنجاز، والريادة، إلى جانب تميزهن في المناصب التي تولينها على الصعيدين الحكومي والخاص.