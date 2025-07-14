عمرو الدردير: الزمالك النادي الوحيد في العالم اللي حقق 7 بطولات في موسم واحد

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير منشوراً بشأن النادى الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير:"واجب التذكير

الزمالك النادي الوحيد في العالم اللي حقق ٧ بطولات في موسم واحد".

تقدم عماد المندوه، المدير الفني لمدربي حراس المرمى بقطاع الناشئين في نادي الزمالك، باعتذار رسمي عن عدم استكمال مهامه داخل القلعة البيضاء، ولأسباب شخصية خاصة به.

ووجّه المندوه اعتذاره لـ حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، وأحمد سليمان، المشرف على قطاع الناشئين، مؤكداً تقديره واحترامه الكبير لكل من عمل معهم داخل النادي خلال الفترة الماضية.

وعبّر عن امتنانه الكامل لمجلس إدارة نادي الزمالك على الثقة التي مُنحت له، ولجميع زملائه في القطاع من مدربين وإداريين على التعاون والدعم الذي لاقاه منذ توليه المهمة، متمنياً التوفيق للنادي ولجميع العاملين به في تحقيق النجاحات المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

ويُعد عماد المندوه أحد الأسماء البارزة في تدريب حراس المرمى، ويمتلك خبرات واسعة في هذا المجال، وكان له دور كبير في تطوير عدد من الحراس الشباب داخل قطاع الناشئين بالزمالك.