إزالة فورية لحالتي تعد على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة حالتين تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية الحدود التابعة لقرية محلة القصب، وذلك من المهد بمساحة قيراط ونصف.

يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات محافظ كفر الشيخ، بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وجرت أعمال الإزالة بالتنسيق الكامل مع رجال شرطة مركز كفر الشيخ، والإدارة الزراعية، ولجنة حماية الأراضي، تنفيذًا لخطة الدولة في إطار الموجة 26 لإزالة التعديات، وتم استكمال الإجراءات القانونية، وتسليم الأرض لجهة الولاية.

وأكد رئيس المدينة أن الأجهزة المعنية تتابع على مدار الساعة أية تعديات، ويتم التعامل معها فورًا، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع جميع الجهات المعنية لضمان سرعة التحرك وتنفيذ قرارات الإزالة.

جاء ذلك بإشراف محسن عبد اللطيف، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، وعبد العظيم الهني، رئيس قرية محلة القصب، ورجال شرطة مركز كفر الشيخ.