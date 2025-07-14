ثنائي جديد يرتدي القميص الأبيض.. من هما؟

اقترب نادي الزمالك من الإعلان الرسمي عن صفقتين جديدتين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، حيث حسم التعاقد مع ثنائي فاركو أحمد شريف وعمرو ناصف، لينضما إلى كتيبة الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأكد مصدر داخل النادي أن الأمور انتهت تمامًا مع اللاعبين، ومن المنتظر أن يتم الكشف عن الصفقتين بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن ينضما مباشرة إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الإدارة لتدعيم الصفوف بعناصر مميزة استعدادًا للموسم الجديد، حيث كان الزمالك قد أعلن بالأمس عن التعاقد مع الحارس المهدي سليمان والمهاجم الأنغولي شيكوا بانزا.

صفقتا أحمد شريف وعمرو ناصف تمثلان إضافة قوية على المستوى الهجومي والدفاعي، في ظل رغبة الجهاز الفني في بناء فريق متكامل قادر على المنافسة على كافة البطولات.