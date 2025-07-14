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قبول دفعة جديدة للإلتحاق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة| الشروط والتفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبول دفعة جديدة للإلتحاق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة| الشروط والتفاصيل

اللواء طبيب محمد سعد حجازى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة
اللواء طبيب محمد سعد حجازى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة
محمد إبراهيم

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة للإلتحاق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة (ذكور – إناث) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمي علوم) أو الثانوية الأزهرية (علمي) خريجى العام الدراسى 2023 /2024 ،  2024 / 2025 وذلك بالمعهد الصحى للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال والمعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بالجلاء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء طبيب محمد سعد حجازى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة والذى أشار خلاله إلى شروط القبول لدفعة جديدة من الطلبة. 

الشروط المطلوبة:

  • أن لا يقل مجموع الطالب أو الطالبة من الحاصلين على الثانوية العامة "علمى علوم" أو الثانوية الأزهرية "علمي" عن نسبة نجاح 55 %، مع تفضيل الحاصلين على أعلى الدرجات فى اللغة الإنجليزية
  • ألا يقل السن عن 17 عام ولا يزيد عن 21 عام فى 1 / 10 / 2025
  • أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية وليس عن طريق التجنس
  • أن يكون غير متزوج أوسبق له الزواج ولا يسمح له / لها بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح والحصول على ترخيص مزاولة المهنة
  • أن يكون حسن السير والسلوك
  • ألا يكون قد سبق له الإلتحاق بالقوات المسلحة وتم إنهاء خدمته بالرفت منها
  • أن يجتاز الإختبارات المحددة للقبول (طبية - نفسية -  لغة إنجليزية - لياقة بدنية - كشف الهيئة - التحاليل الطبية - ... )، كما يشترط موافقة والد / ولى أمر ( الطالب / الطالبة ) على الإلتحاق بالقوات المسلحة ، ويحق لمجلس المعهد الذى يلتحق إليه الطالب / الطالبة بعد القبول أن يتم إستبعاده فى حال عدم القدرة على الإستمرار بالحياة العسكرية وذلك خلال الثلاث أشهر الأولى طبقاً للشروط والمعايير المحددة .

مدة الدراسة

تعد مدة الدراسة بالمعاهد الصحية بالقوات المسلحة عامين دراسيين ميلاديين بالإضافة للفترة التدريبية الإجبارية "الإمتياز" لمدة ستة أشهر بخلاف فترتى "التأهيل والصلاحية - والتدريب التخصصى" تؤهله للحصول على درجة الدبلوم .

ويحصل الخريج على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة يتدرج بعدها فى الترقى إلى الدرجات والرتب المختلفة طبقاً للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن.

وتعتبر مناهج الدراسة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة هى نفس مناهج الدراسة المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما يحصل المتطوع على كافة الإمتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

سحب الملفات

وسيتم سحب الملفات من المعهد الصحى للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى ، والمعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، والمجمع الطبى للقوات المسلحة بالإسكندرية، ومعهد الطب العسكرى بالمعادى ، والمستشفى العسكرى بالزقازيق ، والمستشفى العسكرى بدمياط ، والمستشفى العسكرى بسوهاج ، والمستشفى العسكرى بمدينة 6 أكتوبر ، وذلك إعتباراً من 16 / 07 / 2025 وحتى 09 / 09 / 2025 .

على أن يتم تقديم الملفات بالنسبة "للذكور" بالورشة الرئيسية للخدمات الطبية بكوبرى القبة، وبالنسبة "للإناث" يتم تقديمها بالمعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال على أن يكون بدء تقديم الملفات إعتباراً من 23 /07 / 2025 وحتى يوم 11 / 09 / 2025.

وتم إتاحة وسائل الدفع الإلكترونية لشراء ملفات الإلتحاق بالمعاهد الصحية عن طريق شركة فورى الإلكترونية على كود خدمة رقم 29933 ، بالرقم القومى الخاص بالطالب أو الطالبة المتقدم وذلك بعد التأكد من إستيفاء شروط التقديم، مع ضرورة الإحتفاظ بالإيصال بعد إتمام عملية الدفع الموضح به “الرقم القومى – عملية دفع ناجحة – المبلغ" ، ويتم إستلام ملف الإلتحاق من خلال منافذ سحب الملفات بتقديم أصل إيصال الدفع.

المعاهد الصحية المعاهد الصحية للقوات المسلحة وزير الدفاع الثانوية العامة إدارة الخدمات الطبية القوات المسلحة

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