ناديان مصريان مهتمان بالتعاقد مع مهاجم الملعب التونسي

كشفت تقارير صحفية عن تلقي نادي الملعب التونسي لعرضين من ناديان مصريان للتعاقد مع مهاجمه الصادق قديدة.

ووفقا لإذاعة "موزاييك " التونسية، فإن إدارة الملعب التونسي تلقت عروضا أولية من أندية غزل المحلة والمقاولون العرب من أجل التعاقد مع المهاجم الصادق قديدة.

وأشارت الإذاعة إلى أن العرض المقدم من الفريقين لا يرتقي لطموحات هيئة الملعب التونسي، وتنتظر إدارة الملعب التونسي ما تسفر عن المحادثات بين جميع الأطراف في الأيام القادمة.

المقاولون العرب في الدوري المصري

يذكر أن المقاولون العرب سيشارك في الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل.