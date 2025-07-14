محافظ القاهرة: حريصون على إنهاء تطوير حديقة الأزبكية و"جروبي" لاستعادة المظاهر الأثرية

أكد محافظ القاهرة إبراهيم صابر، حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على تقديم أوجه الدعم كافة للانتهاء من أعمال تطوير حديقة الأزبكية ضمن جهود استعادة المظاهر الأثرية المميزة لمنطقة القاهرة الخديوية.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ واللواء الدكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية رئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، اليوم "الاثنين" لمتابعة أعمال التطوير الجارية بحديقة الأزبكية ضمن جهود استعادة المظاهر الاثرية المميزة لمنطقة القاهرة الخديوية، وتجديد الروح فيها، وإعادة الدور الثقافي وتعزيز الأهمية السياحية لها، ونسب تنفيذ أعمال إنشاء أكشاك سور الأزبكية لنقل باعة الكتب إليها وإعادة تطوير وتخطيط المنطقة كمنطقة سياحية ثقافية فى إطار الاستعدادات النهائية لاعادة افتتاح الحديقة التراثية كمتنفس للمواطنين يضيف رئة جديدة للقاهرة.

من جانبه شدد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية رئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية طبقًا للجداول الزمنية المخطط لها.

وعقب الاجتماع ترأس خالد فودة يرافقه محافظ القاهرة اجتماعًا بالنادي اليوناني بوسط العاصمة لمتابعة ما تم من خطوات تنفيذية لإعادة إحياء وتشغيل محل جروبي بميدان طلعت حرب والمبنى المتواجد به في إطار جهود الدولة لإحياء منطقة القاهرة الخديوية، واستعادة العناصر المميزة لها، طبقًا للدراسة التي أعدها المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ القاهرة حرص الدولة على دعم كافة الجهود الرامية لاستعادة "جروبي" كجزء من ذاكرة العاصمة في منطقة القاهرة الخديوية .

شارك فى الاجتماعين اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، الدكتور عبدالله الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، وممثلي الصندوق السيادي، وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وعدد من قيادات المحافظة.