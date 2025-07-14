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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 14-7-2025

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي
محمد صبيح

استقرت أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات البنوك اليوم الإثنين 14 يوليو 2025، وفق آخر تحديثات صادرة عن البنوك العاملة في السوق المحلية، والبنك المركزي المصري.

أسعار الدينار الكويتي للشراء والبيع في البنوك:

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

شراء: 161.930 جنيه

بيع: 162.500 جنيه

المصرف العربي الدولي

شراء: 161.867 جنيه

بيع: 162.439 جنيه

QNB الأهلي

شراء: 161.801 جنيه

بيع: 162.373 جنيه

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

شراء: 161.686 جنيه

بيع: 162.186 جنيه

البنك الأهلي المصري

شراء: 161.370 جنيه

بيع: 162.439 جنيه

بنك مصر

شراء: 161.141 جنيه

بيع: 162.439 جنيه

كريدي أجريكول

شراء: 161.060 جنيه

بيع: 162.440 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

شراء: 158.112 جنيه

بيع: 162.020 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي

شراء: 157.460 جنيه

بيع: 162.897 جنيه

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

شراء: 156.542 جنيه

بيع: 162.293 جنيه

بنك التعمير والإسكان

شراء: 155.798 جنيه

بيع: 162.654 جنيه

بنك الإسكندرية

شراء: 155.642 جنيه

بيع: 162.195 جنيه

بنك التنمية الصناعية

شراء: 153.899 جنيه

بيع: 164.492 جنيه

البنك المصري الخليجي

شراء: 153.295 جنيه

بيع: 162.512 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK)

شراء: 152.916 جنيه

بيع: 162.747 جنيه

ميد بنك

شراء: 152.659 جنيه

بيع: 162.822 جنيه

المصرف المتحد

شراء: 149.849 جنيه

بيع: 162.406 جنيه

أسعار الدينار الكويتي أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

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