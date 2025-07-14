استقرار سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 14-7-2025

استقرت أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات البنوك اليوم الإثنين 14 يوليو 2025، وفق آخر تحديثات صادرة عن البنوك العاملة في السوق المحلية، والبنك المركزي المصري.
أسعار الدينار الكويتي للشراء والبيع في البنوك:
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
شراء: 161.930 جنيه
بيع: 162.500 جنيه
المصرف العربي الدولي
شراء: 161.867 جنيه
بيع: 162.439 جنيه
QNB الأهلي
شراء: 161.801 جنيه
بيع: 162.373 جنيه
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
شراء: 161.686 جنيه
بيع: 162.186 جنيه
البنك الأهلي المصري
شراء: 161.370 جنيه
بيع: 162.439 جنيه
بنك مصر
شراء: 161.141 جنيه
بيع: 162.439 جنيه
كريدي أجريكول
شراء: 161.060 جنيه
بيع: 162.440 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB)
شراء: 158.112 جنيه
بيع: 162.020 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي
شراء: 157.460 جنيه
بيع: 162.897 جنيه
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
شراء: 156.542 جنيه
بيع: 162.293 جنيه
بنك التعمير والإسكان
شراء: 155.798 جنيه
بيع: 162.654 جنيه
بنك الإسكندرية
شراء: 155.642 جنيه
بيع: 162.195 جنيه
بنك التنمية الصناعية
شراء: 153.899 جنيه
بيع: 164.492 جنيه
البنك المصري الخليجي
شراء: 153.295 جنيه
بيع: 162.512 جنيه
بنك الكويت الوطني (NBK)
شراء: 152.916 جنيه
بيع: 162.747 جنيه
ميد بنك
شراء: 152.659 جنيه
بيع: 162.822 جنيه
المصرف المتحد
شراء: 149.849 جنيه
بيع: 162.406 جنيه