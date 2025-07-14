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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات عاجلة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من المواطنين الأولى بالرعاية

محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري
محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري
أ ش أ

وجه محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية الأولى بالرعاية، وتوفير مساعدات مالية عاجلة ومعاشات شهرية للفئات الأكثر احتياجًا، فضلا عن توفير فرص عمل بالقطاع الخاص ومشروعات تنموية للشباب من الجنسين والمرأة المعيلة.


جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقده لخدمة المواطنين اليوم الإثنين، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة، والدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، وممثلين عن المؤسسات الخيرية. 


وجه المحافظ مسؤولي مديرية الصحة والسكان، بسرعة إنهاء إجراءات الكشف الطبي وتوفير العلاج اللازم على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي.


وكلف المحافظ، وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل للشباب والفتيات -ومن بينهم ذوو الهمم- بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص، تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشددًا على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع؛ للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة للعمل، إضافة لتوفير التمويل اللازم لفتح مشروعات تنموية للشباب والمرأة المعيلة بالأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بهدف الانتقال بتلك الأسر من مرحلة المساعدات المباشرة، إلى العمل والإنتاج المستمر والاعتماد على النفس.


وأكد المحافظ على رؤساء مجالس المدن، بإنهاء إجراءات تراخيص أكشاك لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، طبقاً للشروط واللوائح المنظمة لمنح هذه التراخيص للمستحقين من هذه الأسر، حتى تعينهم على تدبير متطلبات حياتهم المعيشية، مشددًا على مسؤولي مختلف القطاعات بتلقي شكاوى المواطنين، والعمل على تقديم الحلول الإيجابية لها، في إطار التيسير على أبناء المحافظة وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري العلاج على نفقة الدولة الحالات المرضية الأولى بالرعاية مساعدات مالية ع معاشات شهرية

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