ابنة إبراهيم سعيد: مش مسامحة وخصيمي يوم القيامة.. وطليقته ترد: لا يعرف شيئا عن بناته منذ 18 عاما

عبرت جوليا، ابنة لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد، عن حزنها الشديد من والدها بسبب الأزمات المستمرة بينه وبين والدتها، مؤكدة أنها وصلت إلى مرحلة من الإرهاق النفسي بسبب تلك الخلافات المتكررة.

وقالت جوليا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل” الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية “صدى البلد 2”، إنها لم تعد تحتمل هذه المشكلات، خاصة بعد أن أصبحت في مرحلة الجامعة، قائلة: “أنا تعبت من المشاكل دي، خلاص إحنا كبرنا، وحقي هيجيلي في الدنيا والآخرة”.

وبكت جوليا على الهواء قائلة: “أنا زعلانة منه جدًا… مش مسامحة ومش هسامح، هو خصيمي يوم القيامة.

كنت بتضايق لما أشوف أب مع بنته، بس كنت بقول لنفسي ربنا هيعوضني في شغلي أو جوازي”.

وأضافت أن والدها لم يتواصل معها يومًا، ولو كان قد حاول التقرب منها في وقتٍ سابق، لكانت منحته فرصة ثانية.

وفي السياق ذاته، ردت السيدة داليا بدر، طليقة إبراهيم سعيد، على التصريحات والاتهامات التي وجهها اللاعب السابق مؤخرًا، نافية صحتها جملة وتفصيلًا.

وأوضحت داليا أن إبراهيم سعيد لم يعرف شيئًا عن حياة بناته منذ 18 عامًا، ولم يتحمل نفقاتهم منذ خمس سنوات، قائلة: “أنا بدافع عن حقوق بناتي، وسايبة القضايا للمحامين، ومافيش غير قضيتين مرفوعين عليه، واحدة نفقة والتانية مصاريف تعليم”.

وأضافت أن بناتها يعشن حالة من الحزن الشديد بسبب ما تم تداوله إعلاميًا، مشيرة إلى أنهن يدرسن في كلية الإعلام، ويتأثرن نفسيًا مما يقال عن والدهن، مؤكدة: “بناتي اتفضحوا بسبب الفيديو، ومحدش كان متوقع إن أبوهم يتحبس”.

كما قالت داليا إن ما يشاع عن شهادة بناتها ضد والدهن غير صحيح، لافتة إلى أن لديه خلافات مع أولاده من أربع زوجات أخريات أيضًا.