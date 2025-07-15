أمير هشام: أزمة وسام أبوعلي مستمرة.. والأهلي سيكون صارما في التعامل معه

أكد الإعلامي أمير هشام، أن لاعبي الأهلي قاموا بالحضور إلى ملعب مختار التتش عبر مجموعات بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الرابعة مساءًا، من أجل إجراء قياسات بدنية، استعدادًا لانطلاقة الموسم المقبل، وهي أمر هام للغاية يتم إجرائه بعناية شديدة، وكان يحتاج لتنظيم شديد، ولذلك تم تقسيم اللاعبين.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: أشرف بن شرقي وصل للقاهرة متأخرًا ولم يستطع الحضور، وكذلك غاب مروان عطية بسبب إجراء جراحة مؤخرًا.

وأضاف: وسام أبوعلي بالفعل موجود في مصر، ولم يُجري قياسات بدنية، وعقد اجتماعًا مع محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي، والجلسة لم تكن جيدة، واللاعب لم يجرى القياسات البدنية بسبب إصابته عضليًا منذ لقاء بورتو البرتغالي.

وواصل: يوسف أبلغ مهاجم الأهلي، بأن يتم فحصه من جانب طبيب الفريق، لوضع برنامج علاجي وبدني تمهيدا للوصول للجاهزية الكاملة.

وتابع: وسام أبوعلي لازال معترضًا على قرار البقاء في الأهلى ويرى أن العروض التي وصلت له مناسبة، وأن طلبات النادي مبالغ فيها، وهو يريد الرحيل وخوض تجربة خارج الدوري المصري.

وأكمل: لا أعتقد أن قصة وسام أبوعلي انتهت حتى الآن، ولا يوجد عروض مُجزية أمام النادي الأهلي، والعروض التي وصلت سيتم خصم منها نسبة نادي سيريوس السويدي، وبالتالي فأن المبلغ المتبقى لن يكون كبيرًا مقارنة بقيمة وسام، وقرر الاحتفاظ باللاعب لحين وصول عرض مناسب.

وزاد: الأهلي لم يذكر أي شيء عن عرض الريان ولم يكن جيد من الناحية المالية، وتم مراسلة الفريق القطري، ولم يرد على مطالب الأهلي، والنادي ليس مطالبا بالتخلي عن لاعبه الذي يتبقى في عقده 4 مواسم قادمة، وهو الأمر الذي يقوى موقف النادي.

وأشار إلى أن وسام أبوعلي يمارس ضغطا على النادي بعد اجتماعه اليوم مع محمد يوسف، وأيضًا الاستوري الذي نشره عبر انستجرام بالأمس وقام بحذفه لاحقًا وفسره بأنه لا يوجد أزمة مع النادي الأهلي. واعتراض اللاعب لا يتناسب مع قيمته أو قيمة النادي الأهلي.

وأضاف: نصيحتي لوسام أبوعلي، أنه جاء للأهلي والجمهور كان متخوف من وجوده، ولم يكن أحد يعرفه بخلاف إدارة الاسكاوتنج وبعض مسئولي النادي الأهلي، ومن حقه أن يطلب الرحيل، ولكن بطريقة تتناسب مع قيمته وقيمة النادي الذي عرفه للعالم كله، لأنه قبل الأهلي لم يكن معروفًا من الأساس.

وأكد: الأهلي ليس ناديًا استثماريًا يحتاج للفلوس، ومحمد يوسف كان وراء قيام وسام أبوعلي بحذف الاستوري، وما يقوم به اللاعب نوعا من الضغط خاصة وأنه كان يقوم بتوجيه رسالة للنادي والجمهور.

وأتم: الأهلي ينتظر عرضا رسميا بـ9 إلى 10 مليون دولار، مع وجود بنود إضافية، لن يمانع النادي وقتها رحيله، والنادي سيواجه اللاعب بصرامة وعقوبات مالية، وحتى اللحظة هناك أزمة مع وسام أبوعلي.