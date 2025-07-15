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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار جنوب سيناء.. سفير تايلاند يزور دير سانت كاترين.. ورفع كفاءة محطة معالجة دهب

سفير تايلاند. خلال زيارته
سفير تايلاند. خلال زيارته
ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء العديد من الفعاليات و الأحداث خلال 24 ساعة الماضية أبرزها زيارة سفير تايلاند لمدينة سانت كاترين ورفع كفاءة محطة المعالجة بمدينة دهب .

وإليكم تفاصيل الأخبار 

زار السفير ثاناوات سيريكول، سفير مملكة تايلاند لدى جمهورية مصر العربية، و حرمه، والوفد المرافق له، و الذي يضم أربعة من كبار مستشاري السفارة، اليوم الإثنين، مدينة سانت كاترين، لتفقد المعالم السياحية بها، والاستمتاع بأجوائها الروحانية، وذلك على هامش زيارتهم لمنتجعات جنوب سيناء السياحية.

وحرص سفير مملكة تايلاند، على زيارة دير سانت كاترين، وتفقد كافة معالمه السياحية "شجرة العليقة، الكنيسة الكبرى، المسجد الفاطمي، مكتبة الدير، بئر موسى، متحف الكنوز، شجار الزيتون العتيقة بحديقة الدير"، واستمعوا إلى شرح مفصل عن تاريخ الدير الذي يعد ثاني أفدم أديرة العالم، ونبذة عن كل معلم من معالمه السياحية البارزة، واستقبال الدير آلاف السائحين حول العالم لأداء الشعائر والطقوس الدينية الخاصة بهم.

وقال رمضان الجبالي ، حامل مفتاح دير سانت كاترين: إن سفير مملكة تايلاند، أعرب عن سعادته بزيارة مدينة سانت كاترين بشكل عام، والدير بشكل خاص، مؤكدًا أن الدير يعد قيمة دينية وتاريخية فريدة من نوعها، ويعكس التسامح الديني والمحبة التي يعيش فيها رهبان الدير مع أهالي المدينة من البدو، وأن وجود مسجد داخل لدير يرسم صورة فريدة للتسامح على أرض سيناء.

وأوضح "الجبالي"، أن أجواء وروحانيات المدينة حظت على إعجاب سفير مملكة تايلاند، والسيدة حرمه، والوفد المرافق لهم، مؤكدين أن تعد واحة طبيعية للاستجمام والصفاء، ولفتوا إلى أن مشروع التجلي الأعظم يعد إضافة كبيرة للمدينة، كونه جعلها واحة بيئية طبيعية على طراز حديث.

وكان قد التقى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وسفير مملكة تايلاند لدى جمهورية مصر العربية، والسيدة حرمه، والوفد المرافق لهم، لبحث آفاق التعاون المشترك في السياحة والثقافة، وذلك خلال الزيارة الرسمية الأولى لسفير تايلاند إلى شرم الشيخ وجنوب سيناء.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل دفع التعاون بين الجانبين، خاصة في مجالات السياحة والتبادل الثقافي والحفاظ على التراث الحضاري. واقترح المحافظ إقامة أسبوع ثقافي مصري- تايلاندي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، وهو ما لاقى ترحيبًا كبيرًا من السفير الذي أشاد بالفكرة وأبدى إعجابه بها.

وطرح محافظ جنوب سيناء، فكرة إقامة اتفاق توأمة بين مدينة شرم الشيخ أو سانت كاترين، وإحدى المدن السياحية والثقافية الكبرى في تايلاند، وقوبلت الفكرة بترحيب من السفير، مؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز الروابط الثقافية والشعبية بين الجانبين.

وأعرب السفير التايلاندي عن شكره للمحافظ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بدفء العلاقات بين مصر وتايلاند، والتي تمتد لأكثر من سبعة عقود، مؤكدًا أن هناك العديد من المجالات الواعدة للتعاون مع جنوب سيناء، خاصة في السياحة والثقافة والتراث.

قالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء والقناة، إنه جاري  رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي في مدينة دهب، وتحويلها إلى العمل بنظام المعالجة الثلاثية، وزيادة الطاقة الاستيعابية بها لتصبح 8 آلاف متر مكعب يومي،  بتكلفة تصل إلى نحو 350 مليون جنيه، بهدف تحسين أداء المحطة، وزيادة قدرتها على معالجة المياه الملوثة. وتلبية احتياجات المدينة المتزايدة من خدمات الصرف الصحي، خاصةً أنه تعد من أهم المدن السياحية بجنوب سيناء.

وأوضحت رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في تصريح اليوم، أن تطوير الصرف الصحي بمدينة دهب يحظى باهتمام القيادة السياسية بشكل عام، ومحافظ جنوب سيناء بشكل خاص، إضافة إلى حرصهم على الصيانة الدورية لروافع الصرف الصحي والغابة الشجرية المرتبطة بالمحطة، لكونها تسهم في تحسين جودة المعالجة النهائية، والاستفادة من المياه المعالجة في الأغراض الآمنة، وذلك في إطار رفع كفاءة البنية التحتية لخدمة المواطنين، وتعزيز الاستدامة البيئية.

وأكدت أن أعمال التطوير بالمحطة تتضمن  إعادة تأهيل شاملة للمحطة من خلال تغيير الشبكة الكهروكيميائية بالكامل، واستخدام طرق حديثة للمعالجة من خلال تحديث المعدات والتقنيات المستخدمة، لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج، ودراسة إعادة استخدامها في مختلف الأنشطة التي تتفق مع القوانين والأكواد والاشتراطات المنظمة، وذلك يسهم في تحسين جودة خدمات الصرف الصحي بالمدينة، ويضمن الحفاظ على البيئة لجذب أكبر عدد من السائحين.

وأشارت إلى أنه جاري التنسيق بشأن مراحل التطوير مع كافة الجهات المعنية، وهم : وزارة الإسكان، ومحافظة جنوب سيناء، وشركة المياه والصرف الصحي، لتحديد أنسب الطرق التي سيجري استخدامها لتشغيل المحطة.

جنوب سيناء سفير تايلاند زيارة سانت كاترين المحافظ

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