صدى البلد يكشف تفاصيل الأزمات الثلاث بالأهلي

يسعي محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي للسيطرة علي ثلاث ازمات داخل الفريق الأول لكرة القدم قبل السفر الي تونس لبدء المعسكر المغلق إستعداداً للموسم الجديد.

وعقد محمد يوسف اجتماعاً مطولا مع إمام عاشور لاعب الوسط ووكيله لحسم موقف تمديد وتعديل تعاقده خاصة ان عرض الاخدود السعودي الذي تحدثوا عنه لا يعد عرض رسمي بالمعني المعروف حيث لم يشمل اي قيمة مالية أو تفاصيل.

وأبدي إمام عاشور موافقة مبدئية علي تمديد وتعديل تعاقده ولكن وفق شروط ومطالب مادية معينه ، كما عقد يوسف جلسة أخري مع الفلسطيني وسام أبوعلي الذي أصدر النادي بيانا رسميا أكد فيه غلق ملف رحيلة نظرا لان العروض الثلاث الذي وصلوا للاعب لم يصلوا للأرقام المالية التي طلبها وهي الحصول علي 10 مليون دولار.

كما يحاول يوسف انهاء مشكلة مباريات المعسكر الذي سينطلق الجمعه المقبل في مدينة طبرقة التونسية .

وكان الفريق الأول للكرة قد عاد للتدريبات أمس بأستاد مختار التتش بعد راحة سلبية أستمرت 18 يوماً بعد الخروج من بطولة كأس العالم للاندية والتي اقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

